Rosa Icela supervisa centros clave de 'México te abraza'

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, supervisó este viernes los centros de mando de la estrategia nacional de repatriación “México te abraza” y de la “Alerta nacional para la búsqueda de personas”, como parte del seguimiento a dos de las principales acciones federales de atención social y seguridad.

Durante su visita, la funcionaria constató el trabajo del personal de distintas dependencias gubernamentales que opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender incidencias, reportes e informes relacionados con ambos programas.

Esta noche visitamos los centros de mando de la estrategia nacional de repatriación “México te abraza” y de la “Alerta nacional para la búsqueda de personas”, donde personal de distintas instancias de gobierno atiende las 24 horas de los siete días de la semana las incidencias y… pic.twitter.com/O6rg1JzXDZ — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 16, 2026

Atención continua para repatriación y búsqueda de personas

A través de sus redes sociales, Rodríguez destacó la importancia de estos centros de operación para mejorar la respuesta institucional.

“Esta noche visitamos los centros de mando de la estrategia nacional de repatriación ‘México Te Abraza’ y de la ‘Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas’, donde personal de diversas agencias gubernamentales atiende las 24 horas del día, los siete días de la semana, los incidentes y los informes que se presentan, con el propósito de brindar un mejor servicio”, publicó.

La estrategia “México te abraza” está enfocada en la atención a personas repatriadas, mientras que la alerta nacional busca fortalecer la coordinación en la localización de personas desaparecidas en el país.

Previamente, la titular de Gobernación sostuvo una reunión con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, con quien intercambió opiniones sobre temas prioritarios en el ámbito legislativo.

Según informó la propia secretaria, en el encuentro abordaron “los temas más relevantes de la agenda legislativa, considerando siempre el beneficio del pueblo de México”.

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