Cerrar X
tuberia_fuga_guadalupe_34d87a6e70
Nuevo León

Atribuyen megafuga en Guadalupe a antigüedad de tubería

El director de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, descartó errores técnicos y señaló la fatiga de la tubería debido a sus décadas de uso como la causa principal

  • 18
  • Noviembre
    2025

Agua y Drenaje atribuyó la megafuga que dejó a más de 300 colonias sin suministro a la antigüedad de la tubería. 

La estructura de 48 pulgadas se reventó el lunes en la colonia Colibrí, en Guadalupe, y destruyó el pavimento de la avenida López Mateos por la presión del vital líquido. Eduardo Ortegón, director de la paraestatal, aseguró que el episodio no estuvo relacionado con algún error técnico. 

“Esta tubería no va por bombeo, va por gravedad, entonces no fue un tema operativo, sino de vida útil de la propia tubería. “Es principalmente fatiga”, dijo, “tiene ya sus décadas de uso”. Los mismos motivos, agregó, provocaron que la misma estructura se rompiera hace nueve meses a unas cuadras de distancia. 

El desperfecto de esta semana, que afectó el abastecimiento en Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, fue solucionado la mañana del martes después de 24 horas de trabajo. Cuestionado sobre el poco tiempo que pasó para que se volviera a registrar otra megafuga, Ortegón aseguró que ya realizan un estudio técnico de toda la tubería. 

“No quisiera adelantar, pero estamos haciendo un diagnóstico”, dijo brevemente. 

Regresa agua y prometen reparar avenida esta semana 

Tras concluir los trabajos de reparación, Agua y Drenaje aseguró que esta semana podría habilitarse el cuerpo sur de la avenida López Mateos. 

La sustitución del tramo de tubería afectado concluyó aproximadamente a las 6:00 de la mañana, y paulatinamente el suministro regresó a las viviendas. Sin embargo, el socavón donde ocurrió la fuga y donde se concentraron los trabajos quedó abierto. 

“Estamos tapando el pozo conforme a normas, yo calculo que por la noche del martes la vialidad pudiera ser utilizada ya para el tránsito, o a más tardar mañana”, detalló Ortegón, “pero la carpeta asfáltica pudiera quedar en estos días”. Para las 8:00 am la mayoría de viviendas ya contaban con agua en sus tuberías.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
Whats_App_Image_2025_11_19_at_1_04_03_AM_a193975a05
Alista Gobierno iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas
IMG_6894_8c685ee996
Resalta Andrés Mijes reducción de delitos en Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×