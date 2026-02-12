Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_papa_alcaldesa_zuazua_22a9bf24af
Nuevo León

Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua

El exalcalde de Zuazua, Jorge Luis Martínez Gutiérrez autirzó en 2013 la construccion del fraccionamiento Valle de Santa Elena junto al borde de los humedales

  • 12
  • Febrero
    2026

El fraccionamiento Valle de Santa Elena, que se construyó junto al borde de los humedales de Zuazua, fue autorizado en el 2013 por el exalcalde Jorge Luis Martínez Gutiérrez, quien es padre de la actual presidenta municipal, Elva Deyanira Martínez.  

Este fraccionamiento, según activistas, prácticamente engulló al humedal llamado Alto Borrego, que es el más grande del sistema lagunario del ecosistema Valle de Santa Elena, y su presencia ha provocado la contaminación del agua.

nl-papa-alcaldesa-zuazua.jpeg

Desde que El Horizonte dio a conocer este caso cuyas construcciones luego fueron clausuradas por las actividades ambientales, se le pidió a la alcaldesa su postura contra el ecocidio, pero nunca dio respuesta. 

Voces dijeron que esto posiblemente se debe a que fue su papá quien autorizó ese fraccionamiento a la empresa Casas Javer.  

“El permiso del fraccionamiento Valle de Santa Elena, curiosamente, lo dio el papá de la actual alcaldesa; a lo mejor por eso lo siguen protegiendo, a ese fraccionamiento, no pensaron en los humedales”, dijo uno de los activistas. 

Durante su segunda gestión al frente del ayuntamiento en abril de 2013, Martínez Gutiérrez y el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Alberto Escoto García, dieron permiso a la empresa Javer de edificar esta colonia. 

El fraccionamiento contempló el desmonte y posterior construcción en casi 340 hectáreas de terreno en el kilómetro 3.6 de la carretera Zuazua-Agua Fría, un proyecto que cambió la postal de esa área por completo.

nl-humedales-zuazua.jpeg

El expediente del permiso, en manos de El Horizonte, muestra la solicitud para la construcción de este desarrollo, al igual que la autorización que es avalada con la firma de ambos funcionarios antes mencionados. 

“Desarrollo de un fraccionamiento habitacional (unifamiliar y multifamiliar de alta densidad) de urbanización inmediata, comercial y de servicios e industrial, denominado 'Valle de Santa Elena', en un predio con una superficie total de 3'397,377.47 metros cuadrados, ubicado por la carretera Zuazua-Agua Fría a la altura del km. 3.6 en este municipio".

“En los términos anteriormente expuestos, se considera procedente otorgarle la Factibilidad y Lineamientos Urbanísticos Generales para el desarrollo de un Fraccionamiento Habitacional (Unifamiliar y Multifamiliar de Alta Densidad) de Urbanización Inmediata, Comercial y de Servicios e Industrial, denominado ‘Valle de Santa Elena'”, se lee en el documento. 

nl-humedales-zuazua.jpeg

Y es que el fraccionamiento Valle de Santa Elena engulló completamente una de las lagunas que integran los humedales que actualmente se camuflan entre este complejo habitacional y la colonia Portal del Norte. 

Este cuerpo de agua fue absorbido y rodeado por el desarrollo habitacional de la inmobiliaria Javer del empresario Salomón Marcuschamer, y en la actualiad es una laguna donde habitantes practican pesca deportiva. 

El pasado 22 de enero, El Horizonte dio a conocer que desarrollos inmobiliarios atentan contra los humedales de Zuazua y que incluso se construyó un camino sobre el arroyo que las une.

nl-humedales-zuazua.jpeg

Ven que fraccionamiento daña humedal

Activistas como Luis Humberto Montemayor, de la organización The Caracara, dijeron que la cercanía con los hogares y vehículos de las personas ha dañado en gran parte dicho humedal por la constante basura que llega al agua y termina incrustada en los tallos del tule de laguna. 

“La cercanía con la población ha puesto en riesgo a los otros tres humedales que son el hábitat de más de 500 especies de flora y fauna que ahí convergen, incluyendo 25 que están tipificadas como bajo amenaza por la Norma Mexicana 059, a causa de la constante contaminación a la que son sometidos estos cuerpos de agua”, indicó. 

nl-humedales-zuazua.jpeg

Tanto en los recorridos realizados por El Horizonte como recientemente por la División Ambiental de la Guardia Forestal de Nuevo León, se han encontrado desechos que, en lugar de terminar en la basura, se han vuelto parte de este ecosistema. 

Sin duda, este espacio que sirve como camino para los habitantes de ambas colonias y ruta de migración para miles de aves se ha quedado desprotegido y, aunque autoridades estatales han hecho lo pertinente, la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, ha guardado silencio. 

Pese a la evidencia presentada por este medio el pasado 22 de enero, del posible impacto ambiental y pérdida de un pulmón que permanece oculto entre dos planchas de concreto en el límite de dos municipios y tan cerca de la urbe regia.

nl-humedales-zuazua.jpeg

Dio permisos papá de alcaldesa

Ahora sale a la luz quién autorizó el permiso para un fraccionamiento cuya presencia, según activistas, dañó a los humedales de Zuazua. 

  • El dos veces exalcalde de Zuazua, Jorge Luis Martínez, autorizó el fraccionamiento Valle de Santa Elena, lo que, según activistas, afectó ese ecosistema.
  • El permiso fue otorgado en abril del 2013 cuando Martínez era alcalde por segunda ocasión, según un documento en poder de El Horizonte.
  • Su hija, Elva Deyanira Martínez, no se ha pronunciado sobre el hecho.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6003_bab66e960e
Preocupa a visitantes el lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo
Whats_App_Image_2026_02_10_at_10_00_40_PM_1_d053df0c4e
Destruyen Barrera en El Camalote, en Altamira
1e17d97c_55d9_44ef_971e_76caae587836_c4c6a8256b
Peces muertos vuelve a encender alertas en Ciudad Deportiva
publicidad

Últimas Noticias

rusia_ucrania_reunion_ginebra_b73c9188e2
Rusia y Ucrania retomarán diálogo en Ginebra la próxima semana
modulo_vacunacion_sarampion_7c1fef2003
Madrugan regiomontanos para vacunarse contra el sarampión
sandiwara_de_que_trata_michelle_yeoh_6a44e96966
De qué trata 'Sandiwara' nuevo corto de Sean Baker
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×