Autorizó padre de alcaldesa 'ecocidio' en humedal de Zuazua

El fraccionamiento Valle de Santa Elena, que se construyó junto al borde de los humedales de Zuazua, fue autorizado en el 2013 por el exalcalde Jorge Luis Martínez Gutiérrez, quien es padre de la actual presidenta municipal, Elva Deyanira Martínez.

Este fraccionamiento, según activistas, prácticamente engulló al humedal llamado Alto Borrego, que es el más grande del sistema lagunario del ecosistema Valle de Santa Elena, y su presencia ha provocado la contaminación del agua.

Desde que El Horizonte dio a conocer este caso cuyas construcciones luego fueron clausuradas por las actividades ambientales, se le pidió a la alcaldesa su postura contra el ecocidio, pero nunca dio respuesta.

Voces dijeron que esto posiblemente se debe a que fue su papá quien autorizó ese fraccionamiento a la empresa Casas Javer.

“El permiso del fraccionamiento Valle de Santa Elena, curiosamente, lo dio el papá de la actual alcaldesa; a lo mejor por eso lo siguen protegiendo, a ese fraccionamiento, no pensaron en los humedales”, dijo uno de los activistas.

Durante su segunda gestión al frente del ayuntamiento en abril de 2013, Martínez Gutiérrez y el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Mario Alberto Escoto García, dieron permiso a la empresa Javer de edificar esta colonia.

El fraccionamiento contempló el desmonte y posterior construcción en casi 340 hectáreas de terreno en el kilómetro 3.6 de la carretera Zuazua-Agua Fría, un proyecto que cambió la postal de esa área por completo.

El expediente del permiso, en manos de El Horizonte, muestra la solicitud para la construcción de este desarrollo, al igual que la autorización que es avalada con la firma de ambos funcionarios antes mencionados.

“Desarrollo de un fraccionamiento habitacional (unifamiliar y multifamiliar de alta densidad) de urbanización inmediata, comercial y de servicios e industrial, denominado 'Valle de Santa Elena', en un predio con una superficie total de 3'397,377.47 metros cuadrados, ubicado por la carretera Zuazua-Agua Fría a la altura del km. 3.6 en este municipio".

“En los términos anteriormente expuestos, se considera procedente otorgarle la Factibilidad y Lineamientos Urbanísticos Generales para el desarrollo de un Fraccionamiento Habitacional (Unifamiliar y Multifamiliar de Alta Densidad) de Urbanización Inmediata, Comercial y de Servicios e Industrial, denominado ‘Valle de Santa Elena'”, se lee en el documento.

Y es que el fraccionamiento Valle de Santa Elena engulló completamente una de las lagunas que integran los humedales que actualmente se camuflan entre este complejo habitacional y la colonia Portal del Norte.

Este cuerpo de agua fue absorbido y rodeado por el desarrollo habitacional de la inmobiliaria Javer del empresario Salomón Marcuschamer, y en la actualiad es una laguna donde habitantes practican pesca deportiva.

El pasado 22 de enero, El Horizonte dio a conocer que desarrollos inmobiliarios atentan contra los humedales de Zuazua y que incluso se construyó un camino sobre el arroyo que las une.

Ven que fraccionamiento daña humedal

Activistas como Luis Humberto Montemayor, de la organización The Caracara, dijeron que la cercanía con los hogares y vehículos de las personas ha dañado en gran parte dicho humedal por la constante basura que llega al agua y termina incrustada en los tallos del tule de laguna.

“La cercanía con la población ha puesto en riesgo a los otros tres humedales que son el hábitat de más de 500 especies de flora y fauna que ahí convergen, incluyendo 25 que están tipificadas como bajo amenaza por la Norma Mexicana 059, a causa de la constante contaminación a la que son sometidos estos cuerpos de agua”, indicó.

Tanto en los recorridos realizados por El Horizonte como recientemente por la División Ambiental de la Guardia Forestal de Nuevo León, se han encontrado desechos que, en lugar de terminar en la basura, se han vuelto parte de este ecosistema.

Sin duda, este espacio que sirve como camino para los habitantes de ambas colonias y ruta de migración para miles de aves se ha quedado desprotegido y, aunque autoridades estatales han hecho lo pertinente, la alcaldesa de Zuazua, Elva Deyanira Martínez, ha guardado silencio.

Pese a la evidencia presentada por este medio el pasado 22 de enero, del posible impacto ambiental y pérdida de un pulmón que permanece oculto entre dos planchas de concreto en el límite de dos municipios y tan cerca de la urbe regia.

Dio permisos papá de alcaldesa

Ahora sale a la luz quién autorizó el permiso para un fraccionamiento cuya presencia, según activistas, dañó a los humedales de Zuazua.

El dos veces exalcalde de Zuazua, Jorge Luis Martínez, autorizó el fraccionamiento Valle de Santa Elena, lo que, según activistas, afectó ese ecosistema.

El permiso fue otorgado en abril del 2013 cuando Martínez era alcalde por segunda ocasión, según un documento en poder de El Horizonte.

Su hija, Elva Deyanira Martínez, no se ha pronunciado sobre el hecho.

Comentarios