Exigen reforzar sanciones por uso ilegal de recipientes de unicel

El diputado local Jorge Valdés hizo un llamado urgente a las autoridades estatales para endurecer la fiscalización y aplicar sanciones severas a los comercios que continúan utilizando contenedores de unicel, violando la legislación ambiental vigente en la entidad.



El legislador recordó que desde 2019 Coahuila cuenta con una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico que prohíbe explícitamente el uso de bolsas de plástico, popotes y contenedores de este material. Sin embargo, advirtió que el unicel sigue distribuyéndose de manera frecuente y desmedida en restaurantes y servicios de venta de comida.



Valdés explicó que, si bien el uso de bolsas plásticas y popotes registró una disminución considerable en los últimos años, las autoridades correspondientes no han aplicado de forma efectiva las disposiciones relacionadas con los recipientes de unicel, permitiendo que el problema persista.



Ante este panorama, el congresista emitió un exhorto directo a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Procuraduría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Salud del estado. La petición exige la realización de inspecciones rigurosas y castigos firmes a los establecimientos infractores.



El diputado enfatizó que el marco legal actual ya contempla medidas contundentes para los negocios que desacaten la norma, las cuales van desde multas económicas hasta clausuras temporales y definitivas.

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