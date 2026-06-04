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Nuevo León

Avanza protección infantil contra deudores alimentarios

El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Civil estatal para fortalecer el cumplimiento de obligaciones alimentarias y proteger a menores

  • 04
  • Junio
    2026

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado que fortalece el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y refuerzan la protección de niñas, niños y adolescentes. 

Sandra Pámanes, promovente de la iniciativa, explicó que la reforma incorpora como requisito para contraer matrimonio la acreditación de no estar inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias o, en caso de aparecer en dicho padrón, demostrar que los adeudos han sido cubiertos en su totalidad.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano señaló que esta medida fortalece la corresponsabilidad familiar y envía un mensaje sobre la importancia de cumplir con las obligaciones alimentarias. 

“Las obligaciones alimentarias no son opcionales. Con esta reforma fortalecemos las herramientas legales para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de brindar sustento a sus hijas e hijos cumplan con ella”, destacó. 

“Esta modificación forma parte de los esfuerzos impulsados desde Movimiento Ciudadano para consolidar una legislación más justa y sensible a las necesidades de la infancia, promoviendo mecanismos que incentiven el cumplimiento oportuno de las pensiones alimenticias”, expresó. 

Agregó que la armonización de la legislación estatal con las disposiciones vigentes en materia de deudores alimentarios representa un avance en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la construcción de una cultura de responsabilidad familiar.


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