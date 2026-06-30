Monterrey mantendrá blindaje de seguridad por el Mundial

El municipio mantendrá el Plan Integral de Seguridad por la presencia de turistas y prevé reforzar la vigilancia si México avanza en el Mundial

Pese a que el calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA ya no contempla más encuentros en la zona metropolitana, el municipio de Monterrey confirmó que mantendrá activo y sin modificaciones el Plan Integral de Seguridad ante la permanente estancia de miles de turistas extranjeros y locales en la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza emitió un llamado directo a "no bajar la guardia" a los mandos y elementos operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras supervisar las acciones de vigilancia desde el Centro de Control y Comando (C2) ubicado en el Barrio Antiguo.

La mesa de seguridad de este martes coincidió con el crucial encuentro entre las selecciones de México y Ecuador.

Aunque el partido se disputa en la Ciudad de México, las autoridades desplegaron un operativo especial en la Plaza Zaragoza, donde el municipio instaló una pantalla gigante para la congregación masiva de aficionados dentro del marco del Regio Fest.

El edil recibió el reporte detallado de las incidencias en el primer cuadro de la ciudad y el Barrio Antiguo, el cual arroja un saldo blanco, registrando únicamente atenciones médicas menores a turistas por intoxicaciones alimentarias.

Preparan logística para siguientes fases

De la Garza previó que el avance del conjunto tricolor en las siguientes etapas de la justa internacional incrementará la afluencia en los corredores turísticos de la capital del estado, por lo que urgió a mantener el despliegue estratégico.

"Hay que estar atentos con las etapas que siguen viniendo para la Selección Mexicana, pues nos van a traer más trabajo. Hay que seguirlo haciendo; la verdad es que muchas felicidades porque la gente me ha dicho que se superaron las expectativas", reconoció el munícipe.

También puntualizó que desde el C2 se mantendrá el monitoreo permanente de cámaras y el patrullaje.

“Estamos preparados para seguir ofreciendo espacios seguros y una experiencia de primer nivel, desde el Centro de Comando y Control, el C2, mantenemos un monitoreo permanente y una coordinación estratégica para cuidar a quienes nos visitan y a quienes viven aquí, porque la pasión se vive con orden, seguridad y orgullo”, concluyó el edil regio.