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Nuevo León

Avanza San Pedro en rehabilitación de escuelas públicas 

La obra será financiada de manera primordial mediante aportaciones voluntarias de corporativos y familias de la comunidad que decidieron respaldar el programa

  • 03
  • Junio
    2026

El municipio de San Pedro Garza García puso en marcha los trabajos de rehabilitación integral del área de juegos de la Escuela Primaria José Calderón, situada en la colonia Jesús M. Garza.

El proyecto, impulsado en conjunto con el colectivo Madrinas de San Pedro, empresarios y ciudadanos comprometidos con el sector educativo, forma parte de una estrategia integral de mejoramiento urbano y social en dicha zona.

Al respecto, el secretario general, Luis Susarrey, puntualizó que el gobierno sampetrino asumió el compromiso de accionar proyectos que fortalezcan la educación pública y eleven la calidad de vida de la niñez y la juventud.

“Lo que estamos viendo aquí es el resultado del esfuerzo y la colaboración de empresarios altruistas de nuestro municipio, de vecinos, de gente de buen corazón, que decidió sumarse a una causa a la que convocamos desde la Dirección de Educación, que es la regeneración del área de juegos de la escuela José Calderón, aquí en la colonia Jesús M. Garza”, enfatizó el secretario.

La obra será financiada de manera primordial mediante aportaciones voluntarias de corporativos y familias de la comunidad que decidieron respaldar el programa de adopción y mejoramiento escolar.

Por su parte, la encargada de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, Jazmín Moreno, subrayó la relevancia de estas sinergias al recordar que San Pedro ostenta el promedio de escolaridad más alto a nivel nacional, con 14 años de estudio en promedio.

Moreno destacó la participación del sector privado en este arranque y convocó a más agentes económicos a unirse a la iniciativa:

“Esta es la primera escuela en la que estamos trabajando con la colaboración o la inversión, tanto de iniciativa privada como de empresas. Ahorita tenemos 10 empresas que ya están participando en los proyectos. “El objetivo de hoy es invitar a más empresas que se sumen”, mencionó la funcionaria.

De acuerdo con el calendario de las autoridades de San Pedro, la nueva área de recreación infantil estará completamente concluida y lista para el arranque del próximo ciclo escolar.

Las autoridades municipales detallaron que esta intervención comunitaria complementará otros servicios implementados en el sector, como la operación de un consultorio médico gratuito, la edificación del Centro Integral de Atención a la Mujer y diversas obras de regeneración del entorno.


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