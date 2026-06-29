Ortigón hizo un llamado a retomar las mesas de diálogo entre Agua y Drenaje y a García, al considerar que la coordinación institucional es fundamental.

Inicio / Nuevo León / AyD reconoce desabasto en García y lo atribuye a 'reto técnico'

El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortigón, reconoció que la problemática de desabasto de agua que enfrentan diversas colonias del municipio de García representa un “reto técnico” para la paraestatal, aunque aseguró que continúan los trabajos para mejorar el servicio.

Durante una rueda de prensa, el funcionario señaló que actualmente alrededor del 7 por ciento de las colonias del municipio presentan afectaciones en el suministro, mientras que el resto mantiene operaciones regulares.

“Tenemos una central operativa para García, otra muestra del compromiso que tenemos con el municipio”, afirmó Ortigón.

El director reiteró que la dependencia mantiene el despliegue de personal y cuadrillas para atender reportes y mejorar la distribución del agua en los sectores afectados.

“García es el mejor municipio que servicio tiene”, expresó el funcionario al destacar las acciones implementadas por el organismo.

Respecto a la infraestructura hidráulica que abastece al municipio, indicó que continúan los trabajos en la zona de La Huasteca para fortalecer el sistema.

“Seguimos trabajando”, señaló al referirse a las labores que se realizan en esa área.

Además, informó que se han incorporado 30 litros por segundo adicionales al sistema de abastecimiento y que, de un total de 381 circuitos hídricos, actualmente 39 se encuentran en proceso de ajustes y mejora para optimizar el servicio.

Ortigón hizo un llamado a retomar las mesas de diálogo entre Agua y Drenaje y el Gobierno de García, al considerar que la coordinación institucional es fundamental para atender la situación que enfrentan las familias del municipio.

“Por el bien de las familias de García hay que retomar las mesas de diálogo con el municipio”, manifestó.

Finalmente, el director aseguró que, por instrucciones del gobernador Samuel García, la paraestatal mantendrá los trabajos y acciones necesarias para beneficiar a las colonias y circuitos que aún presentan problemas de abastecimiento en García.