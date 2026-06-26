Vecinos de García protestan en AyD para exigir servicio agua

La movilización fue encabezada por el alcalde de García, Manuel Guerra, quien acompañó a cerca de 300 vecinos que arribaron en una caravana desde el municipio

Habitantes del municipio de García realizaron este viernes una protesta en las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey, ubicadas en la zona del Obispado, para exigir una solución inmediata a la falta de suministro de agua que afecta a diversas colonias.

La movilización fue encabezada por el alcalde de García, Manuel Guerra, quien acompañó a cerca de 300 vecinos que arribaron en una caravana de ocho camiones desde García.

A su llegada, los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la calle Matamoros y se instalaron en el estacionamiento del organismo para exigir ser atendidos por el director de la dependencia.

Como parte de la protesta, varios de los asistentes se "bañaron" al exterior de las oficinas de Agua y Drenaje, utilizando cubetas y agua como una forma de evidenciar la crisis que enfrentan diariamente por la falta del servicio en sus hogares.

Durante la manifestación, personal del área jurídica de Agua y Drenaje entregó una respuesta al pliego de 12 peticiones presentado por el municipio.

Sin embargo, el alcalde consideró que el documento no ofrecía soluciones concretas y, aunque finalmente lo recibió, pidió a los ciudadanos mantener el plantón.

Durante el encuentro, el titular de Agua y Drenaje cuestionó la forma en que se desarrollaba la protesta y sostuvo que el municipio de García sí cuenta con agua, declaraciones que provocaron una reacción inmediata entre los asistentes, quienes respondieron con gritos y reclamos, elevando la tensión en el lugar.

Durante estos hechos, decenas de elementos de Fuerza Civil con equipo antimotines arribaron al lugar, provocando reclamos por parte de los manifestantes e incluso algunos empujones cuando los policías formaron una línea frente al acceso principal.

Ante la situación, Manuel Guerra solicitó a los mandos de Fuerza Civil retirar a los elementos para evitar un enfrentamiento con los ciudadanos. Tras varios minutos de tensión, los policías retrocedieron y permanecieron únicamente en labores de vigilancia, mientras los vecinos continuaron con la protesta en espera de una respuesta por parte de las autoridades.