Ayudan a víctima de balacera en Colegio Civil

Doña Dora Alicia, la víctima colateral de la balacera en Colegio Civil que debía pagar más de $40 mil pesos para tratarse las secuelas del ataque, ya no tendrá que preocuparse de cómo saldar su deuda.

Luego de que su caso se diera a conocer en El Horizonte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se acercó para asesorar a la familia.

Así, la deuda que enfrentaban en el Hospital Universitario ya no tendrá que ser cubierta, y los $2 mil pesos que alcanzaron a dar de abono les serán regresados.

“Nos dijeron que esa deuda puede ser cancelada porque fuimos víctimas de la delincuencia, no tendríamos por qué pagar porque en realidad no fue culpa de nosotros, somos víctimas”, dijo la afectada.

Tras la balacera, además de recibir un impacto en la pierna, a doña Dora Alicia también se le incrustaron esquirlas de bala en el cuello.

Los residuos de metal alojados en su cuerpo le producen constantes dolores, que ahora serán también atendidos en un Centro de Salud Estatal.

“Como ellos me van a dar solución, pues ya me quedo un poquito más tranquila, pero las molestias todavía las siento, a raíz de eso todos los días me duele mi cabeza, hace que me maree.

“Si se requiere una cirugía y ellos no la pueden hacer, me van a canalizar al Hospital Universitario y que no importaba que estuviera mi expediente en jurídico, me van a dar atención”, compartió la mujer.

Fue el pasado martes cuando Dora Alicia recibió un impacto de bala en su pierna durante la balacera registrada en Colegio Civil.

