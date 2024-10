Bajo investigación: denuncian a Trazzo por fraude a Metrorrey

Por haberle vendido a Metrorrey un terreno que presuntamente no le pertenece, la compañía Trazzo Urbano Internacional, del empresario Alberto de la Garza Evia, fue denunciada penalmente por el delito de despojo de inmueble.

La querella fue presentada por el sampetrino Emilio Tancredi Flores, administrador único de las empresas Servicios de Construcción Inmobiliaria y Plusval SA de CV, quien reclama como suyo el predio de 7.1 hectáreas por el que cobraron $404 millones de pesos.

Con la denuncia, el presunto afectado busca que se castigue penalmente a los responsables de la venta y que, a su vez, se le restituya el inmueble.

En la querella también figura como posible responsable Inurvi SA, de CV, la cual es socia de Trazzo en esta polémica transacción.

La denuncia incluye los delitos de despojo de inmueble agravado, peculado, ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravada; los últimos tres delitos serían atribuibles a funcionarios de Metrorrey que también van incluidos en la denuncia.

En este último punto, Humberto Aguillón Ordoñez, abogado de Tancredi, indicó que a la dependencia se le menciona porque es parte de la transacción, aunque, en realidad, él y su cliente consideran que Metrorrey fue víctima de un fraude por parte de Trazzo.

La demanda fue presentada por el sampetrino en enero de este año ante la Fiscalía General de Justicia del estado.

“Ocurro a promover la presunta denuncia de hechos y, en su caso, efecto de querella en contra de los ciudadanos Federico Eugenio Cruz Salazar y Eduardo José Cruz Salazar, en su carácter de representantes legales de la empresa Inurvi, y del ciudadano Mario Alberto Flores González, representado a la empresa Trazzo Urbano Internacional”, señala la querella.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que Trazzo le vendió a Metrorrey un terreno que está atrás del centro comercial Citadel, a la altura de avenida Miguel Alemán y Rómulo Garza, para usarlo como centro de operaciones de las nuevas líneas del Metro.

El “detalle” es que el mismo predio es reclamado por las empresas de Tancredi Flores.

Además, en la denuncian se detalla que Eduardo José Cruz Salazar habría aceptado ante el afectado que el terreno no les pertenece, pero le pidió no denunciar a fin de no “echarse en contra a la dependencia”, a quienes les habrían regresado una comisión de 30% del monto de la operación, es decir, $120 millones de pesos.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía, Emilio Tancredi Flores pide que se proceda penalmente contra Trazzo y otros responsables y que se le brinde protección personal ante posibles riesgos a su persona.

