Blindarán al pequeño comercio en NL ante alza de extorsiones

Frente al aumento de prácticas indebidas que golpean la operación y rentabilidad de los negocios, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Monterrey (Canacope) concretó una alianza con la Dirección Federal de Procesos Judiciales de la CIDH, AC, con el objetivo de proteger a sus afiliados y fortalecer su capacidad de defensa ante abusos.

En ese sentido, Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, explicó que el acuerdo permitirá establecer un mecanismo formal de acompañamiento, atención y defensa legal.

“Se establecerá un mecanismo formal de acompañamiento, atención y defensa para nuestros socios ante actos de abuso, extorsión o irregularidades por parte de falsos inspectores o cualquier autoridad que actúe fuera del marco legal”, afirmó.

Asimismo, la estrategia contempla acciones preventivas como la entrega de calcas de identificación con un número de emergencia para reportar incidentes en tiempo real, además de la gestión de apoyos para instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en los puntos de venta, con lo que se busca inhibir conductas delictivas.

La dirigente señaló que el pequeño comercio enfrenta una presión sin precedentes, al tener que cumplir con obligaciones fiscales y regulatorias mientras lidia con prácticas ilegales.

Indicó que ya se han documentado más de 70 casos de extorsión, principalmente por falsos inspectores que exigen pagos bajo amenazas de sanción o cierre.

“Están realizando cobros indebidos que sobrepasan la capacidad económica de las tiendas de abarrotes”, advirtió.

Por su parte, Jorge J. Cavazos Manrique, presidente ministro de los Derechos Humanos, destacó que esta alianza permitirá ofrecer asesoría jurídica y representación legal efectiva.

“El objetivo principal es intervenir de manera directa en la defensa legal de las personas, promoviendo procedimientos judiciales que aseguren la restitución de sus derechos”, señaló, al asegurar que este modelo ha dado resultados favorables en la protección y acceso a la justicia.

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