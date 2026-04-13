Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_13_at_5_42_08_PM_37ac443e18
Finanzas

Blindarán al pequeño comercio en NL ante alza de extorsiones

La estrategia incluye medidas preventivas como la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico en los puntos de venta

  • 13
  • Abril
    2026

Frente al aumento de prácticas indebidas que golpean la operación y rentabilidad de los negocios, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Monterrey (Canacope) concretó una alianza con la Dirección Federal de Procesos Judiciales de la CIDH, AC, con el objetivo de proteger a sus afiliados y fortalecer su capacidad de defensa ante abusos.

En ese sentido, Catalina Domínguez Estrada, presidenta de Canacope Monterrey, explicó que el acuerdo permitirá establecer un mecanismo formal de acompañamiento, atención y defensa legal. 

“Se establecerá un mecanismo formal de acompañamiento, atención y defensa para nuestros socios ante actos de abuso, extorsión o irregularidades por parte de falsos inspectores o cualquier autoridad que actúe fuera del marco legal”, afirmó.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 5.43.01 PM.jpeg

Asimismo, la estrategia contempla acciones preventivas como la entrega de calcas de identificación con un número de emergencia para reportar incidentes en tiempo real, además de la gestión de apoyos para instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en los puntos de venta, con lo que se busca inhibir conductas delictivas.

La dirigente señaló que el pequeño comercio enfrenta una presión sin precedentes, al tener que cumplir con obligaciones fiscales y regulatorias mientras lidia con prácticas ilegales. 

Indicó que ya se han documentado más de 70 casos de extorsión, principalmente por falsos inspectores que exigen pagos bajo amenazas de sanción o cierre. 

“Están realizando cobros indebidos que sobrepasan la capacidad económica de las tiendas de abarrotes”, advirtió.

WhatsApp Image 2026-04-13 at 5.42.08 PM.jpeg

Por su parte, Jorge J. Cavazos Manrique, presidente ministro de los Derechos Humanos, destacó que esta alianza permitirá ofrecer asesoría jurídica y representación legal efectiva. 

“El objetivo principal es intervenir de manera directa en la defensa legal de las personas, promoviendo procedimientos judiciales que aseguren la restitución de sus derechos”, señaló, al asegurar que este modelo ha dado resultados favorables en la protección y acceso a la justicia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_69_a4b606a28f
La bala no coincide con el arma: Defensa en caso Charlie Kirk
juez_congreso_84da66bd51
Niega juez cancelar juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
EH_DOS_FOTOS_5_516d29d903
EUA rechaza que Maduro pague su defensa con fondos de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2149_4829e94b6a
Mantendrán tarifas de transporte urbanos sin aumento en Saltillo
IMG_2146_a0d63d171f
Coahuila mantiene avances en combate a la pobreza
4d03c010_2885_44e3_a346_37a7dc1e62b3_6fab2f7bba
Revisan vialidades afectadas por lluvias en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
publicidad
×