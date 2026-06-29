La protesta se debe a que los camioneros acusaron el "negocio" que tienen los tránsitos de Santa Catarina, quienes tendrían "pleito" contra ellos

Inicio / Nuevo León / Bloquean transportistas carretera a Saltillo en Santa Catarina

Las constantes extorsiones por parte de oficiales de tránsito en Santa Catarina, obligó a choferes de camiones de carga a cerrar la carretera a Saltillo.

Desde el mediodía de este lunes, la vialidad de esa arteria y la avenida Manuel Ordóñez se colapsó.

Unidades de carga fueron colocadas sobre los carriles de poniente a oriente a la altura del monumento Puerta de Monterrey.

Conforme fueron pasando los minutos, la carretera se convirtió en un gran estacionamiento de automóviles, tráileres y autobuses.

La desesperación de algunos choferes y automovilistas los llevó a brincar el camellón central y circular en contra, poniendo en riesgo la vida de muchos conductores.

El cierre de la carretera, cuya fila llegó a 5 kilómetros hasta el paraje conocido como Sesteo de las Aves.

La protesta de los operadores de unidades de carga se debió al constante asedio de elementos de tránsito de Santa Catarina.

Bloquean también avenida Colosio

Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, el bloqueo de transportistas se extendió aún más. Poco después de las dos de la tarde, los inconformes cerraron los carriles al poniente de la carretera a Saltillo, extendiendo el caos y el congestionamiento vial.

De forma paralela, se reportó también el cierre de la avenida Luis Donaldo Colosio, cercando por completo la salida y entrada del municipio.

Se sabe que un grupo de representantes de los operadores de carga se trasladó hacia las oficinas municipales para buscar un diálogo con las autoridades, sin que se tenga al momento información de un acuerdo tras la negociación.