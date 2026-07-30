Bloquean carretera Reynosa-Monterrey por protesta vecinal

Vecinos de Vista Alta mantienen bloqueada la carretera Reynosa-Monterrey para impedir la demolición de una barda perimetral

La circulación en la carretera Reynosa-Monterrey permanece parcialmente bloqueada a la altura del fraccionamiento Vista Alta, debido a una manifestación de vecinos que buscan impedir la demolición de una barda perimetral construida por los residentes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que la vialidad continúa obstruida en ese punto, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Vecinos defienden la barda

Los habitantes del fraccionamiento señalaron que la estructura fue levantada para reforzar la seguridad de la zona, luego de enfrentar diversos problemas de inseguridad.

Aseguran que una empresa constructora pretende retirarla, motivo por el que decidieron realizar el bloqueo como medida de protesta.

Además, indicaron que una de las promesas realizadas al adquirir sus viviendas era que el desarrollo sería privado, condición que, afirman, no se cumplió.

Por ello, solicitaron la intervención de las autoridades y la instalación de una mesa de diálogo con la empresa.

La manifestación ha generado congestionamiento vehicular, principalmente en los carriles con dirección a Monterrey, donde automovilistas permanecen detenidos o buscan rutas alternas para continuar su recorrido.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá el bloqueo y la constructora señalada por los vecinos no ha emitido un posicionamiento sobre las demandas de los residentes.