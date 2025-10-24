'Bosques Ciudadanos' se acerca al millón de árboles plantados

Con un avance del 93.3 por ciento en la plantación de árboles, Nuevo León se ha consolidado como un referente internacional en reforestación urbana, gracias al ambicioso programa Bosques Ciudadanos, implementado por la Secretaría de Medio Ambiente, informó su titular Raúl Lozano Caballero.

La entidad, bajo la visión del gobernador Samuel García, ha logrado plantar 933 mil 627 árboles en tan solo cuatro años, colocándose a la altura de metrópolis mundiales reconocidas por sus corredores verdes e infraestructura natural, como Sídney, París, Singapur o Nueva York.

“Hoy somos la ciudad en el mundo que más avanza en arbolado urbano y reforestación. Insisto, es un récord tener mil 500 árboles plantados por mes”, destacó Raúl Lozano Caballero, titular de Medio Ambiente.

Este esfuerzo monumental busca consolidar una metrópoli más habitable, verde y resiliente al cambio climático, particularmente en vísperas del Mundial 2026, donde la ciudad será sede de partidos internacionales.

La meta inicial de plantar un millón de árboles autóctonos y plantas será "rebasada por mucho", sostuvo el responsable de Medio Ambiente.

“Este proyecto estará concluido para el Mundial 2026. Así se empieza a ver una ciudad más verde y con mejor entorno para recibir a los visitantes de todo el mundo”, aseguró Lozano.

El programa Bosques Ciudadanos opera bajo dos grandes componentes.

Bosques urbanos: Enfocados en la mitigación de islas de calor y la mejora de la calidad del aire mediante la siembra en avenidas (como Morones Prieto, Constitución, Félix U. Gómez y la Autopista al Aeropuerto), camellones, parques (Alameda, Libertad) y plazas de la zona metropolitana.

Además de bosques del agua dirigidos a la restauración de ecosistemas serranos y la recarga de acuíferos, principalmente en el Parque Nacional Cumbres.

“Los Bosques del Agua ayudan a capturar y recargar los mantos acuíferos del Parque Nacional Cumbres, mientras que los Bosques Urbanos mitigan las islas de calor y mejoran la calidad del aire”, explicó el funcionario.

Complementando esta iniciativa, la campaña “Ayudamos con más árboles” promueve la cultura ambiental activa al permitir a la ciudadanía adoptar especies nativas y frutales.

Hasta la fecha, se han otorgado en adopción alrededor de 10 mil árboles, con la meta de regalar más de 30 mil a la población.

“Queremos que los niños crezcan junto a su árbol y aprendan el valor de cuidar el entorno. Es una forma de educar desde la raíz”, resaltó Lozano Caballero.

El impacto de Bosques Ciudadanos se traduce ya en una tangible reducción de temperatura en zonas urbanas, una mejor calidad del aire, el retorno de especies de fauna y una mejor salud mental y física para los habitantes.

“Caminar bajo la sombra o ver un entorno más verde da paz y tranquilidad. Este es el proyecto de arbolado urbano más ambicioso del mundo”, concluyó el secretario.

Números en verde:

1 millón de árboles como meta.

933, 627 Árboles plantados

93.3 Porcentaje de avance

2: Proyectos integrados: Bosques urbanos y bosques del agua

1500 árboles por mes

30,000 árboles adoptados por familias neoleonesas

