Cerrar X
reforestacion_centro_8802ac25e1
Nuevo León

Realizan reforestación nocturna en el Centro de Monterrey

Mediante el programa 'Bosques Ciudadanos' se plantaron ocho árboles de especies nativas en el cruce de Cuauhtémoc y Morones Prieto

  • 19
  • Septiembre
    2025

El gobierno del estado avanzó en su programa “Bosques Ciudadanos” con una jornada de reforestación nocturna en la intersección de Cuauhtémoc y Morones Prieto, en pleno corazón de Monterrey.

En el lugar se plantaron ocho árboles de especies nativas —nogales, sabinos y sicómoros— de entre dos y tres pulgadas de diámetro, con el propósito de recuperar la vegetación propia del río Santa Catarina y extenderla hacia los principales corredores viales de Constitución y Morones Prieto.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, a la fecha se han sembrado cerca de 400 ejemplares en el corredor de avenida Constitución como parte de esta estrategia.

IMG_9471.JPG

El evento contó con la presencia del gobernador Samuel García; del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, y de Cosijoopii Montero, presidente de la asociación civil Reforestación Extrema.

“Con estas reforestaciones nocturnas seguimos avanzando en el proyecto ‘Bosques Ciudadanos’. Estamos recuperando la vegetación que históricamente pertenecía a esta zona y construyendo pulmones verdes para Monterrey”, señaló Lozano.

IMG_9477.JPG

El funcionario añadió que la iniciativa busca consolidar espacios urbanos sostenibles y resilientes, al tiempo que promueve la participación ciudadana en la recuperación ambiental.

IMG_9467.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
20250919_08_fomerrey_gol_patrimonio_06_7fec083030
Impulsa Nuevo León la escrituración de más de 300 casas
Whats_App_Image_2025_09_19_at_7_50_16_PM_3906e2bd9e
Trasladan paciente de accidente en Cancún a clínica 21 del IMSS
publicidad

Últimas Noticias

Alegna_Gonzalez_01f868a3bf
Alegna González gana plata en marcha en el Mundial de Atletismo
Hernan_Bermudez_09220d4574
Dan prisión preventiva a Hernán "N"; reserva derecho a declarar
Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×