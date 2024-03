Busca PAN se mejore coordinación de seguridad con los municipios

“Palacios Pámanes se me hace una buena persona, una persona que puede llevar el tema de la seguridad, que puede llevar esa coordinación con los secretarios municipales, pero mientras ellos no reciban una instrucción por parte de los alcaldes, no habrá una sintonía"

“Porque el gobernador sigue peleando con los alcaldes de oposición y mientras haya esa situación política en materia de seguridad habrá un problema en las calles”, dijo De la Fuente.