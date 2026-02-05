Buscan diputados presupuesto unánime para Nuevo León

La discusión del Presupuesto 2026 para Nuevo León entró este miércoles a una fase definitoria luego de que Morena nacional presentara una “tercera vía” que rápidamente encontró respuesta en el resto de las bancadas, como la de MC, que invitó a dialogar para lograr una aprobación “unánime”.

El bloque PRI-PAN también respondió rápido, afirmando que coinciden con la propuesta morenista, por lo que convocaron a que hoy, a las 9:00 de la mañana, sesione la Comisión de Presupuesto que preside la priista Lorena de la Garza.

MC y Morena confirmaron que asistirán a la Comisión, pero en el caso de la bancada naranja, el diputado Baltazar Martínez propuso seguir discutiendo el tema esta semana y la que sigue para lograr un dictamen con el que todos ganen.

“Estamos abiertos al diálogo esta semana en curso y la que viene; presentimos que va a ser clave para el tema del presupuesto".

“Nosotros estamos dispuestos a platicar, sí vimos los puntos, habrá algunos que habrá que consensar y platicar, pero tengo mucha confianza en que podamos llegar a puntos en común y sacar de manera, incluso hasta unánime, el presupuesto como el año pasado”, dijo Martínez.

La discusión inició a raíz de que la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se reunió con los nueve diputados locales, así como federales y senadores.

Tras el encuentro, en conferencia de prensa expuso la propuesta de Presupuesto 2026 con cinco puntos “irreductibles”.

Estos son: cero deuda; detener aumento en el transporte público; reparto presupuestal justo para municipios; reducción de $1,500 millones a los gastos de la oficina del gobernador y crear un apoyo universal para personas con discapacidad.

“Hoy le decimos al pueblo de Nuevo León que vamos a luchar por estos cinco puntos que pueden ser una realidad en el estado".

“Si los grupos parlamentarios del PRI y del PAN están de acuerdo en acompañar estas propuestas, adelante, o si el gobernador y Movimiento Ciudadano están dispuestos a replantear su presupuesto, ajustarse el cinturón y destinar los recursos a revertir el tarifazo del transporte y a una pensión universal, entonces sí acompañaremos un presupuesto”, detalló Alcalde Luján.

El alcalde dijo que buscan que a los municipios se les dé lo que les toca porque a los municipios emanados de su partido, como Escobedo, García y Santa Catarina, todavía se les debe dinero del año pasado.

Los cinco puntos de Morena

Morena presentó cinco puntos clave para que su bancada en el Congreso local respalde la aprobación del Presupuesto 2026 de Nuevo León, informó la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján.

El anuncio se dio tras una reunión con diputados locales de Morena, senadores y la dirigencia estatal del partido en Nuevo León, en la que se analizaron los términos del proyecto presupuestal enviado por el Ejecutivo estatal.

Alcalde Luján detalló que Morena solo acompañará el presupuesto si se incorporan los siguientes lineamientos:

1. Aprobación de recursos para una pensión universal destinada a personas con discapacidad.

2. No contratación de deuda ni incremento de impuestos.

3. Revertir el aumento a las tarifas del transporte público, regresando el costo del pasaje a 12 pesos, como al inicio de la actual administración estatal.

4. Trato equitativo y no politizado a los municipios, garantizando la entrega puntual de los recursos que por ley les corresponden.

5. Reducción del gasto gubernamental, que incluye un recorte del 50 por ciento en publicidad oficial, viáticos al extranjero y gastos de la oficina del gobernador, así como la eliminación total de consultorías administrativas.

La dirigente nacional explicó que este último punto representaría una reducción de mil 546 millones de pesos, recursos que, aseguró, podrían destinarse directamente a financiar la pensión universal para personas con discapacidad.

Y es que para el Presupuesto 2026 se requiere el voto de dos terceras partes del Congreso del Estado, es decir, al menos 28 diputados y diputadas. Actualmente, Morena cuenta con nueve legisladores locales y dos aliados.

Alcalde Luján subrayó que Morena mantendrá su postura de priorizar el gasto social y el bienestar de la población por encima de lo que calificó como gastos excesivos del gobierno estatal.

“Se gasta mucho en los viáticos al extranjero; vienen en el presupuesto más de $60 millones y no estamos de acuerdo. Gastos a la oficina de gobierno: hoy vienen contemplados más de $1,600 millones a la oficina del gobernador".

“Si nosotros aprobamos la pensión a las personas con discapacidad, el Estado tendría que poner $800 millones; solo con ese rubro se podría pagar eso y sobrarían consultorías administrativas, pues no estamos de acuerdo con que las haya, por eso se paga un gabinete”, especificó Alcalde sobre el punto 5.

MC: Bienvenido el diálogo

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez, pidió a todas las fuerzas políticas en el Congreso del estado a seguir dialogando el tema del Presupuesto 2026 para poder aprobarlo de manera unánime.

Luego de que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, expusiera cinco puntos ‘no negociables’ para que los diputados de su partido aprueben un presupuesto, Martínez indicó que siempre hay puntos medios y que está seguro de que pueden llegar todos a un acuerdo.

“Estamos abiertos al diálogo esta semana en curso y la que viene; presentimos que va a ser clave para el tema del presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a platicar; sí vimos los puntos, habrá algunos que habrá que consensuar y platicar, pero tengo mucha confianza en que podamos llegar a puntos en común y sacar, de manera incluso hasta unánime, el presupuesto como el año pasado".

“La historia política siempre nos ha dejado claro que siempre habrá puntos, medios y puntos de acuerdo. Yo sigo confiando en que podamos llegar a un punto de acuerdo donde todos podamos transitar bien para que se apruebe el presupuesto”, dijo el también diputado local, Baltazar Martínez.

Los puntos que Luisa María Alcalde expuso en su visita a Nuevo León fueron un presupuesto sin deuda, no incrementar ni crear nuevos impuestos, la aprobación de una pensión universal para personas con discapacidad, revertir el aumento a las tarifas del transporte público para que el pasaje regrese a 12 pesos, que la repartición de los recursos sea equitativa para los municipios sin importar el partido que gobierne y reducir el gasto gubernamental, sobre todo en temas de publicidad.

“La idea de nosotros es buscar el cómo sí para que el presupuesto salga lo más pronto posible. Hay magnas obras en proceso; se viene el Mundial, y yo creo que hay condiciones para que todos pongamos de nuestra parte para que salga el presupuesto”, agregó Martínez.

PAN Y PRI: citan a comisión

Las bancadas del PRI, PAN, PRD e independiente aseguraron que coinciden en todos los puntos que Morena presentó para poder avanzar en el tema presupuestal.

Lorena de la Garza agregó que este jueves a las 11:00 de la mañana se reunirán en la Comisión de Presupuesto, para que en el dictamen que el gobernador Samuel García vetó, hagan las modificaciones necesarias para poder transitar junto con Morena.

“Teniendo todas estas coincidencias, no vemos por qué no podríamos estar en condiciones para avanzar y lograr que Nuevo León tenga un presupuesto justo y equitativo".

“Esperamos a la bancada de Morena y a los aliados de Morena para tener un diálogo y poder darle a Nuevo León el presupuesto justo que merece y que hemos aprobado en este congreso”, agregó Lorena de la Garza.

Durante una rueda de prensa, los coordinadores de todas estas bancadas, como la presidenta de la comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza, y la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, indicaron que algunos de los puntos están dentro de lo que ellos ya habían presentado y los que no podían trabajarlo en un nuevo dictamen en la comisión.

“Hoy vemos con muy buenos ojos que plantean temas en cómo sí pueden transitar por un presupuesto que beneficie a Nuevo León. Y para nosotros lo vemos con mucha alegría porque coincidimos completamente con los puntos que ellos presentan hoy.

“Hoy coincidimos en que esos cinco puntos que plantearon en su rueda de prensa en la mañana, pues prácticamente ya están en el dictamen, ya están contemplados, así que pudiéramos trabajar fácilmente para avanzar a que Nuevo León tenga un presupuesto para el 2026 con dos terceras partes de los votos de este congreso”, dijo el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

El coordinador del PRI, Heriberto Treviño, dijo que ellos están a favor de todos los puntos; solo habría que trabajarlos en la Comisión de Presupuesto para llegar a un acuerdo.

“Creo que coincidimos en muchos de los aspectos que se han mencionado. Ya lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra: no al tarifazo, no a la deuda, no a los impuestos, apoyo a discapacitados, etcétera".

“Entonces creemos que todo esto que se ha venido mencionando de alguna manera nuestro grupo parlamentario, al igual que Acción Nacional y el PRD y la bancada independiente, pues tenemos mucha afinidad con esos puntos que ellos mencionaron porque también han sido banderas que nosotros hemos tenido en los últimos meses y, bueno, pues reiteramos que ojalá y se pudiera trabajar próximamente”, agregó Treviño.

Presupuesto en fase definitoria

Tras la “tercera vía” propuesta por Morena, bancadas del Congreso local dijeron que están dispuestas a dialogar para lograr el mejor de los dictámenes.

Morena nacional propuso una “tercera vía” en Presupuesto 2026 que incluye cinco puntos como cero deuda, apoyo a discapacitados, reparto justo y puntual para los municipios, no aumentar el transporte e impuestos y bajar gasto corriente.

MC se dijo dispuesto al diálogo para alcanzar un Presupuesto “unánime”.

PRI y PAN también dijeron que están dispuestos a llegar a acuerdos, aunque llamaron ya a la Comisión de Presupuesto.

Comentarios