Buscan dar al concubinato los mismos derechos que al matrimonio

Diputadas de MC impulsan una reforma al Código Civil; el caso de Pompo abrió el debate sobre la protección legal de las familias en concubinato

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Fortalecer la protección jurídica de las familias constituidas en concubinato y establecer con claridad los derechos y obligaciones que derivan de esta figura legal es el objetivo de diputadas de Movimiento Ciudadano, quienes presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado.

En compañía de Luis Alfonso Campa, conocido como Pompo, las legisladoras Paola Linares y Marisol González plantearon que cuando una pareja tenga una hija o hijo en común durante su unión, se configurará legalmente el concubinato, lo que generará los derechos y obligaciones correspondientes entre ambas personas.

La propuesta establece que entre las obligaciones derivadas del concubinato se encuentran el acceso a los servicios médicos y la seguridad social.

Además, se busca reconocer al concubino supérstite como el familiar más cercano en caso de fallecimiento, con los mismos derechos sucesorios que un cónyuge legal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

"Lo que propone esta iniciativa es dejar muy claro que, cuando exista concubinato y haya hijos de por medio, sea motivo suficiente para que los derechos y obligaciones sean exactamente iguales a los de un matrimonio legal.

Esta realidad que nos mostraron, más allá de la nota de que ellos son figuras públicas, es la realidad que viven muchas personas que, después de compartir toda una vida, cuidados, historia y, sobre todo, lo más importante, que es el cariño y el amor, que es lo que forma una familia, enfrentan situaciones similares”, explicó Linares.

El caso de Pompo evidenció esta problemática. Tras compartir 15 años de vida con Sofía Reyna y acompañarla durante su enfermedad, no pudo despedirse de ella ni participar en las decisiones relacionadas con sus servicios funerarios al no existir un vínculo matrimonial formal.

Esta experiencia impulsó la presentación de la iniciativa y abrió el debate sobre la importancia de reconocer y proteger jurídicamente las diversas formas de integración familiar.