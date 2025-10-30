Buscan en el Senado frenar abusos de las ‘apps careras’

Con el fin de poner un freno a los abusos en que incurren las “apps careras” de reparto de comida como Rappi o Uber Eats, este miércoles se presentó en el Senado de la República un exhorto con el que se pide a dependencias federales, como Profeco y Cofepris, el meterlas en cintura.

La idea del exhorto, según su promovente, el Senador por Nuevo León de Morena, Waldo Fernández González, es acabar con prácticas en las que pudieran incurrir las plataformas, como es la presunta publicidad engañosa que deriva en abusos contra sus usuarios.

Lo que se busca con el exhorto es que apps como Uber Eats, DiDi Food y Rappi informen a los clientes el precio original del producto en tienda y el sobrecosto que ellos aplican.

Esto con la finalidad de que el cliente tenga toda la información y decida si lo adquiere o no, así como también para generar una competencia entre apps que deriven en mejores precios para el consumidor.

A la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le corresponde sancionar la llamada “publicidad engañosa”, y las apps de reparto podrían estar incurriendo en este escenario.

Por lo mismo, en el exhorto que se presentó en el Senado se le pide a Profeco que investigue, sancione y audite la operación de las plataformas para saber la frecuencia en que incurren en cancelación de pedidos sin reembolso, entrega de pedidos incompletos o entrega de productos en mal estado.

También se le exhorta a que obligue a las apps a crear mecanismos claros y transparentes de reclamación.

En tanto, a la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) se le solicita que revise el estado de los alimentos y que incluso sancione la reventa que hacen “vendedores” porque se ha detectado esta práctica en algunas calles del país.

El exhorto presentado por el senador nuevoleonés fue presentado en comisiones y pasará al pleno la siguiente semana.

El documento expone la problemática y propone cuatro puntos de exhorto a las autoridades.

“Vigilar, investigar y sancionar a empresas como Uber Eats, Rappi y DiDi Food, y a otras plataformas digitales de entrega de alimentos, ante las denuncias por retrasos, pedidos incompletos, cobros indebidos, cancelaciones sin reembolso y prácticas engañosas en perjuicio de los consumidores".

“Revisar los protocolos de manejo de pedidos cancelados, así como los mecanismos de control sobre los repartidores inscritos en las plataformas digitales con el fin de prevenir la reventa o disposición inadecuada de alimentos, situación que representa un riesgo para la salud pública y afecta la confianza de los consumidores”, indica el documento.

Esto exhorto se dio luego de que El Horizonte publicó este miércoles que las apps, a decir de expertos, incurren en “publicidad engañosa” y hasta en prácticas comerciales poco aceptables, dado que literalmente “revenden” la comida sin avisar a sus usuarios.

Y es que en algunos casos esto deriva en que el precio del producto y todo el servicio suban hasta en 100 por ciento.

El exhorto presentado por el senador morenista indica que el uso de apps en restaurantes representa hasta el 40% de los ingresos de tales giros comerciales y sube sus ventas en 40% en el primer año.

“El impacto económico de la entrega de comida a domicilio ha sido profundo. Para muchos restaurantes, especialmente pequeñas y medianas empresas, la entrega a domicilio representa entre el 25 y el 40% de sus ingresos totales".

“Los establecimientos que adoptan plataformas digitales registran aumentos promedio de 35% a 40% en ventas durante el primer año, y un valor promedio de pedido un 30% mayor que las compras presenciales”, indica el documento.

Así, dijo, estos se dan el lujo de “distorsionar” el precio.

“En este caso, las empresas de delivery, al operar como un intermediario entre el productor y el consumidor final, tienen la capacidad de distorsionar el precio de mercado de los bienes transados. Dicha distorsión dependerá del grado de afectación entre el precio inicial y final, donde claramente el costo del servicio debe tener coherencia para no impedir la venta final".

Mayor transparencia, mejores precios

El senador abundó: la transparencia generará una mayor competencia entre las plataformas, lo que redundará en que ofrezcan servicios que no sean abusivos y les beneficien a los usuarios.

“Aquí lo importante es que se exhorte a que haya transparencia para el consumidor de lo que vale la comida en el puesto, en el restaurante, y de lo que vale al llevarlo a casa, y que entonces el consumidor pueda hacer una valoración de si me conviene comprarlo vía Uber Eats o mejor voy yo por él, esto por el costo del envío, más el sobrecosto del producto; esa es la solución”, indicó.

En el caso de DiDi Food, Carl's Jr. no está dentro de los restaurantes a los que les da servicio.

El Horizonte publicó el pasado 29 de septiembre que las aplicaciones de reparto de comida duplicaban el costo de los alimentos, además de que no solo cobran comisiones de servicio, sino que “revenden” la comida.

Y es que hay casos como el de cuatro hamburguesas en Burger King, donde el precio en tienda es de $436 pesos, pero suben a $916 pesos en Rappi, que es un aumento de 110% tan solo en el producto, y ya con todos los cobros sube a $1,046, que es un 138% de incremento.

Reformar ley de Profeco

El senador señaló que las plataformas son relativamente nuevas y que especialmente las de reparto de comida tomaron mayor auge en la pandemia cuando la población no podía salir a surtir sus alimentos.

Por eso dijo que es conveniente revisar la legislación para que esté acorde a los nuevos tiempos en beneficio del consumidor y no de las empresas.

“Habría que revisar la ley de Profeco, es que como las plataformas son recientes, habría que revisar si se puede poner este capítulo en el que el usuario entienda que lo que está comprando en sí tú mandaras”, indicó.

Comentarios