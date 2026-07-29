Buscan 'municipalizar' Carretera Nacional para reducir accidentes

El alcalde de Santiago, David de la Peña, negociará con el Gobierno Federal las facultades para vigilar y sancionar en la Carretera Nacional

El municipio de Santiago busca asumir la custodia vial de los 26 kilómetros de la Carretera Nacional que atraviesan su territorio con el objetivo de fortalecer la vigilancia, aplicar sanciones por exceso de velocidad y reducir los accidentes que, durante 2026, han dejado 15 personas fallecidas en esta vía.

El alcalde David de la Peña sostendrá el próximo 1 de agosto una reunión con la Guardia Nacional para negociar un convenio que permita al municipio vigilar todo el tramo carretero sin asumir las labores de mantenimiento, mientras legisladores impulsan que la medida se extienda desde Linares hasta Monterrey.

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Actualmente, Santiago únicamente tiene facultades para vigilar 5.5 de los 26 kilómetros de la carretera federal que cruzan el municipio, mientras que el resto permanece bajo responsabilidad de la Guardia Nacional.

Buscan ampliar facultades de vigilancia

David de la Peña explicó que la propuesta consiste en obtener la custodia vial de todo el tramo federal dentro del municipio para que los elementos de Tránsito puedan detener vehículos, aplicar multas y reforzar la seguridad, sin que ello implique asumir la conservación de la carretera.

El edil señaló que un municipio del tamaño de Santiago no cuenta con los recursos suficientes para encargarse del mantenimiento de una vía federal, por lo que únicamente pretende asumir las funciones relacionadas con la vigilancia y la aplicación del reglamento de tránsito.

"Nosotros estamos presentes de lunes a domingo con operativo radar, pero no podemos detenerlos; se les dice 'bájale', y en el tramo municipal, si la velocidad es excesiva, se les detiene, pero en el resto no. Como quien dice, ahí somos 'espantapájaros'", expresó el alcalde.

De la Peña agregó que desde 2021 el municipio ha solicitado a la Guardia Nacional la posibilidad de asumir la vigilancia integral del tramo carretero.

Accidentes mantienen preocupación

La Carretera Nacional ha registrado de forma constante percances relacionados con el exceso de velocidad.

El caso más reciente ocurrió el pasado viernes, cuando un automóvil que viajaba de Allende hacia Monterrey se impactó contra un muro. En el accidente falleció María Fernanda Camacho, de 22 años, mientras que Saúl Cázares, también de 22 años, murió posteriormente en un hospital.

En lo que va de 2026, los municipios de Monterrey y Santiago acumulan de manera conjunta 15 personas fallecidas, 1,099 accidentes y 98 lesionados en la Carretera Nacional.

Diputados impulsan la municipalización total

Diputados locales y federales presentaron un exhorto para que los municipios de Monterrey, Santiago, Allende, Montemorelos, Hualahuises y Linares gestionen la municipalización de los tramos urbanos de la Carretera Nacional.

La diputada local Sandra Pámanes señaló que otorgar mayores facultades a los ayuntamientos permitiría implementar infraestructura de seguridad, fortalecer la vigilancia y reducir los accidentes fatales.

Entre las medidas propuestas se encuentran la instalación de muros divisorios y de contención, reductores de velocidad, cámaras de vigilancia, patrullajes permanentes y dispositivos de control de velocidad.

Por su parte, la diputada federal Iraís Reyes consideró que, ante la limitada presencia de la autoridad federal, los municipios deben asumir la responsabilidad de estos tramos mediante convenios con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El diputado local Javier Caballero también planteó homologar los reglamentos municipales de tránsito para endurecer las sanciones por exceso de velocidad y mejorar la coordinación entre los municipios que atraviesa la carretera.

Santiago vigila solo una parte de la carretera

El secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Azael Alejandro Castillo Vargas, informó que actualmente el municipio únicamente tiene jurisdicción sobre el tramo comprendido entre Los Cavazos y El Cercado.

En comunidades como El Barro, El Faisán, El Barrial, El Yerbaniz y Las Misiones, la vigilancia corresponde a la Guardia Nacional, aunque la policía municipal mantiene patrullajes preventivos y reporta a las autoridades federales cuando detecta conductores en estado de ebriedad.

Castillo Vargas explicó que, cuando un automovilista circula a exceso de velocidad fuera del tramo municipal, los oficiales únicamente pueden intervenir si el vehículo ingresa posteriormente a la zona bajo su jurisdicción.

Monterrey ya asumió la vigilancia de su tramo

A diferencia de Santiago, Monterrey logró desde la administración anterior la municipalización de los 10.6 kilómetros de la Carretera Nacional ubicados dentro de su territorio.

Gracias a ese convenio, el municipio tiene facultades para aplicar el reglamento de tránsito en sectores como El Uro, La Rioja, Los Cristales y los límites con El Barro.

Actualmente, las multas por exceso de velocidad ascienden a 1,760 pesos en Monterrey y 1,749 pesos en Santiago.