Buscan prevenir accidentes con señalización inteligente

Señaló que un aumento de 1 por ciento en la velocidad promedio incrementa 4 por ciento el riesgo de una colisión mortal, según la OMS

Ante el incremento de accidentes viales en la Carretera Nacional y otras avenidas de constante flujo, Carlos de la Fuente propuso la instalación de dispositivos inteligentes que informen en tiempo real a los ciudadanos la velocidad de los vehículos.

El objetivo de la iniciativa es concientizar a los automovilistas de circular por debajo del límite permitido.

“Lo que está sucediendo en la Carretera Nacional es una situación grave que hoy se presenta más en la Carretera Nacional, pero lo hemos visto en la avenida Leones, en Constitución, en Garza Sada, en avenidas de flujo continuo”, explicó De la Fuente.

“Esta iniciativa es para la Ley de Movilidad, para que en todas las avenidas de flujo continuo con alto flujo vehicular exista señalización donde le demos a conocer a los automovilistas la velocidad con la que están transitando”.

Proponen reformar la Ley de Movilidad

La propuesta es una iniciativa de reforma en la que se adiciona un segundo párrafo a los Artículos 8 Bis y 138 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial.

El Artículo 8 Bis, ubicado en el capítulo de sensibilización, educación y formación en seguridad vial, establece que las autoridades deberán utilizar mecanismos que adviertan a las personas conductoras sobre su velocidad y los riesgos de exceder los límites.

El artículo 138, correspondiente al título de espacio público e infraestructura, dispone que los Municipios, en coordinación con el Instituto de Movilidad y Accesibilidad, instalarán estos dispositivos con base en estudios técnicos.

“Creo que hay algunas avenidas que lo han hecho de forma correcta, algunas de ellas en Fidel Velázquez, en Nogalar, en el municipio de San Nicolás, dónde tratan de concientizar a los ciudadanos de su responsabilidad de circular por debajo del límite permitido”, añadió el diputado.

Nuevo León registró más de 64 mil accidentes

El legislador detalló que, en el 2024, Nuevo León registró 64 mil 58 accidentes de tránsito, de acuerdo con el INEGI.

Señaló que un aumento de 1 por ciento en la velocidad promedio incrementa 4 por ciento el riesgo de una colisión mortal, según la OMS.