Buscan reinstalar parabuses esta misma semana en Garza Sada

El Fideicomiso para el Desarrollo Urbano del estado (Fideurb) busca que esta misma semana se reinstalen los seis parabuses que fueron retirados el fin de semana antepasado de la Avenida Garza Sada y además agregará 28 más para sumar 34.

La directora de ese organismo, Guadalupe López Marchán, le dijo a El Horizonte que el municipio de Monterrey sí estaba enterado de la instalación de las estructuras y dio su anuencia para ello, al grado que los mismos trabajadores de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable acompañaron desde septiembre al personal de Fideurb a revisar los puntos donde se colocaron.

Afirmó que el fin de semana antepasado, la Secretaría de Servicios Públicos, en ese entonces a cargo de Mayela Quiroga, ordenó el retiro sin avisarles ni preguntar a la Dirección de Movilidad del municipio, mucho menos a ellos.

“Sí hubo comunicación, de hecho hicimos la inspección a los sitios de manera conjunta; sin embargo, el área con la que veníamos trabajando es con otras áreas del municipio y quien de manera fuera de norma, fuera del reglamento y fuera de ley los retiró, de manera inadecuada, fue Servicios Públicos.

“Todos los puntos los recorrimos de manera conjunta con la Dirección General de Movilidad del municipio porque se tiene que valorar en la dimensión de la banqueta, que no obstruya la circulación del usuario, que cumpla la accesibilidad, que tenga la pendiente adecuada, que la banqueta tenga el ancho o la altura adecuada señalada por reglamento; en fin, que el municipio nos fuera dando a cada punto su visto bueno”, señaló.

Indicó que los parabuses son para los usuarios de rutas y Transmetro que opera en Garza Sada y la Unidad Mederos y cumplen con los accesos universales.

“Sí, los vamos a volver a instalar, estamos ya revisando con el municipio, pero lo vamos a volver a reinstalar.

“Esperemos que sí; de hecho, yo quería empezar yo hoy ya y en eso estoy, en eso ando; en cuanto tengamos la anuencia del municipio, los reinstalamos”, señaló.

López Marchan expresó que no sabe dónde están las estructuras, pero que Servicios Públicos las tiene que entregar.

Este fin de semana, tras darse a conocer el retiro, el municipio regio dijo en un comunicado que fueron colocados sin permiso y que incluso sí le avisaron a Fideurb, pero nadie se presentó.

Esto obedeció, afirmó el municipio, a que se violaron disposiciones del reglamento de construcción, aunque no consideró el daño que se hizo al usuario.

López Marchán señaló que tiene más estructuras listas para reinstalar.

“Sí, se tienen que volver a reinstalar, necesito recuperarlos porque, como le digo, los retiraron sin que nosotros supiéramos, entonces, las estructuras deben de estar en servicios públicos.

“Necesitamos saber en dónde las tiene, eh, para poderlas recuperar, pero aparte, pues todavía apenas estaban instalando unos, entonces ahora había otros que todavía no se instalaban, entonces tenemos, pues, material nuevo que hay que colocar”, expresó.

