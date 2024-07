Buscará Congreso candados contra multas en 'depas'

Para que los condóminos tengan mecanismos de defensa cuando se les aplican multas abusivas y hasta absurdas por parte de los administradores “dictadorcitos”, en el Congreso local se buscará reformar la ley del ramo.

Esto incluirá el que los afectados puedan acudir a inconformarse ya sea una instancia municipal o estatal cuando consideren que las multas son injustificadas.

El diputado local del PAN, Luis Susarrey, afirmó que actualmente la Ley de Régimen de Condominios de Nuevo León es laxa porque sí permite que una asamblea o un régimen condominal establezca multas, pero no mecanismos para que un afectado se inconforme.

Además, dijo, la ley no establece ni parámetros, criterios, ni tipo de multas, lo cual da mancha ancha a que algunos administradores abusen de los condóminos.

“Vía jurisdiccional puedes ir ante un juez siempre, pero en la vía administrativa sí valdría la pena que ante los municipios o ante un órgano estatal puedas inconformarte para darle protección al condómino.

“Sí, yo voy a promover una reforma, a mí se me hizo muy interesante el tema y le voy a dar una buena revisada a la ley para ver qué mecanismo tomamos y fortalecer el régimen”, apuntó Susarrey.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que los administradores de los condominios se están convirtiendo en “dictadorcitos” porque aplican multas discrecionales como, por ejemplo, entrar sin una sandalia a un elevador o comer pizza en el área de alberca.

Esto le ocurrió a una habitante de Torre Saqqara a la cual le están cobrando cuatro multas de caso $3,800 pesos cada una por ese tipo de conductas que le atribuyen a su hijo de 14 años de edad.

Susarrey afirmó que los condominios no pueden aplicar multas por actos que no sean ilegales.

Por ejemplo, afirmó, proceden cuando se cometen faltas como daños a personas o en propiedad del edificio u otro condómino, pero no por conductas cotidianas.

“Sí se pueden aplicar multas si dentro del acuerdo de la asamblea o del régimen de condominio, se acuerda que puedan existir sanciones económicas, pero lo que no puede hacer ningún régimen es establecer multas o cobros que sean ilegales, en este caso, pues no te pueden multar por algo que no es ilegal y si lo que hace el condominio no es ilegal, pues no tiene por qué recibir una multa por parte de nadie.

“Por ejemplo las agresiones son ilegales, el no respetar las áreas comunes, el cometer faltas al orden público, a la moral y las buenas costumbres, escandalizar, dañar la propiedad comunal, dañar la propiedad privada de otro condómino, en eso sí”, señaló el panista.

El legislador albiazul afirmó que va a plantear el tema a otros legisladores.

“Ahorita no los contiene ahorita, la ley es muy general y le hacen falta, yo he tenido la oportunidad de leerla y le hacen falta medios de defensa, y de alguna autoridad ante la que un condómino pueda inconformarse por alguna acción por parte de la administración o condominio”, subrayó el panista.

‘NO HAY DONDE SECARSE NI CAMBIARSE’

En tanto, la vecina a la que le están cobrando casi $19,000 pesos por cinco multas por hechos que le atribuyen a su hijo de 14 años evidenciaron en un video que el área de alberca no tiene sitios donde los usuarios puedan cambiarse o secarse.

Y es que una de las cinco multas es porque su hijo y amigos “inundaron” el piso del SPA porque salieron mojados de la alberca y fueron al lugar.

“Si te fijas aquí no hay vestidores, ni mucho menos, para que la gente se seque, entonces, vamos explorando la amenidad a donde se fueron los niños.

“No existe un área donde se puedan cambiar, los niños recorrieron esto, saliéndose de la alberca, para irse al SPA, irse a vapor, como cualquier niño de 14 años que corren y demás.

“Entras por aquí y aquí hay un spa de hombres y es aquí donde los niños dicen que causaron inundaciones y cobran más de $3,000 pesos”, apuntó la afectada.

En el material también mostró que en el área de alberca no hay señalamientos de que no se permite comer alimentos “duros”.

“Aquí está la alberca de Saqqara, la multa es porque en estas mesitas comieron pizza, entonces comieron pizza, ellos en su reglamento tienen que no se puede comer, pero no marcan un perímetro, son unas mesas.

“La otra vez se hizo alguien pipi en un jardincito y lo multaron con $5,000 pesos”, señaló.

Comentarios