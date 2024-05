Buscarán Waldo y Judith erradicar discriminación por omisión

“Hay situaciones que vulneran los derechos de una persona, como en escuelas que no te aceptan, porque no tienen las adecuaciones para que ellos estén ahí, pues hazlas, o no te brindan servicios médicos, porque tienes tal enfermedad. El no actuar o el permanecer inerte es una manera de vulnerar los derechos de las personas”, dijo Judith Díaz.