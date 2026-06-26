Uno de los atracos lo cometieron con violencia, en un hotel ubicado en el centro de Monterrey. Las víctimas fueron al menos cuatro turistas de Japón y de Corea.

Inicio / Nuevo León / Cae la banda de "Los Peruanos"; atracaban a turistas del Mundial

La Policía de Monterrey desarticuló y detuvo a la Banda de "Los Peruanos” que llegó a tierras regias específicamente para cometer atracos contra extranjeros que vinieron al Mundial 2026 y que están hospedados en hoteles de Monterrey y San Pedro.

La banda, integrada por dos peruanos y dos oriundos de la Ciudad de México, aprovechaban el descuido de los turistas cuando se acercaban a la recepción de sus hoteles o dentro de restaurantes para robarles dinero, teléfonos celulares, laptops y otros objetos de valor, aprovechando que los huéspedes descuidaban sus bolsas y mochilas.

Las víctimas de ese grupo delictivo fueron al menos cuatro turistas de Japón y de Corea.

Los presuntos delincuentes, que ya están a disposición del Ministerio Público, son tres hombres y una mujer, y sus ilícitos los cometieron del 19 al 24 de junio, operando principalmente en las zonas centro y oriente de Monterrey y en un hotel de San Pedro.

Las autoridades les aseguraron dinero, celulares y otros artículos robados, también droga y dos vehículos que rentaron en Monterrey, con placas de Guanajuato.

Uno de los atracos lo cometieron con violencia, en el restaurante de un hotel ubicado en el centro de Monterrey.

En rueda de prensa en el C-2, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiróz, dijo que los ladrones fueron descubiertos gracias a la comunicación que la corporación mantiene con el sector hotelero.

La Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad de Monterrey rastreó a los sospechosos y los detuvo.

Los integrantes de la banda cometieron sus fechorías en tres hoteles, uno de elllos en San Pedro, y en un conocido restaurante de cabrito en el centro regio.

Al detallar el modus operandi, el comandante dijo que decidieron informar públicamente estos hechos a modo de advertencia a la delincuencia.

"En Monterrey tenemos inteligencia, cámaras y personal preparados para que cuando cometan un delito sepan que aquí el que la hace la paga”, sentenció.