Nuevo León

Caen en Monterrey 40% los homicidios en 2025 con Operativo Escudo

Esta mejora se da en el esquema de seguridad llamado Escudo que implementa bajo el liderazgo del titular de seguridad Eduardo Sánchez Quiroz

  • Octubre
    2025

En lo que va del 2025, en Monterrey cayeron 40% los homicidios respecto al año pasado.

Según datos oficiales, en las primeras 41 semanas del 2025 se registraron 41 homicidios mientras que el año pasado fueron 70.

Esta mejora se da en el esquema de seguridad llamado Escudo que implementa el alcalde priista, Adrián de la Garza, y bajo el liderazgo del titular de seguridad Eduardo Sánchez Quiroz. 

Los 70 homicidios del año pasado ocurrieron bajo la administración del exalcalde de MC, Luis Donaldo Colosio.

“Esta cifra habla de una tasa de un homicidio por semana en promedio y una reducción del 40% frente al periodo anterior”, Indica un reporte de la Secretaría de seguridad de Monterrey.

El reporte destaca que ocurrió un homicidio por semana, lo cuando no se había observado desde hace años.

Este también detalla la cantidad de homicidios por mes: en enero se registraron cinco homicidios; en febrero tres; en marzo fueron seis; en abril, cuatro; en mayo se reportaron tres y en junio seis; en tanto, en julio fueron seis y agosto tres, mientras que septiembre registró cinco.

También señala que en las semanas referidas, se detuvieron a 24 personas por delitos contra la salud; se realizaron 85 aseguramientos de marihuana; 92 de cristal y 47 de cocaína, sin especificar las cantidades.

Además, se decomisó una arma corta, un vehículo y una moto y se realizaron 962 filtros de seguridad.

DETENCIONES IMPORTANTES

El reporte también destaca detenciones importantes por parte de la Policía de Monterrey, entre estas la de dos “generadores de violencia”, dos con orden de aprehensión por homicidio y dos por portación de arma de fuego.

Los detenidos por homicidio son Cristuan Geovani “N”; y por homicidio calificado Elpidio “N”, ambos aprehendidos en el Centro de Monterrey; por delitos contra la salud los detenidos fueron Víctor Alejandro “N”, quien cayó en la colonia Industrial, y por violencia familia Alexander Hilario “N”, quien fue detenido en la colonia Valle Verde; todos ellos con ordenes de aprehensión.

Mientras que por portar arma de fuego y municiones lo detenidos son José Luis “N”, capturado en el Centro regio, y Gamaliel “N”, en la colonia Industrial.

Estos dato serán presentados en la reunión de seguridad de este viernes en palacio de gobierno.

 

 


