Incautan 165 kilos de cocaína en aeropuerto de Tijuana; caen 11

Un operativo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Tijuana derivó en el aseguramiento de 165 kilos de cocaína ocultos en once mochilas

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Un operativo de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Tijuana permitió el aseguramiento de 165 kilos de cocaína ocultos en equipaje y la detención de 11 pasajeros que viajaban en un vuelo procedente de Guadalajara.

La acción fue confirmada por el Gabinete de Seguridad federal, que informó que el decomiso se realizó durante controles aleatorios efectuados a pasajeros y equipajes tras obtener información sobre posibles movimientos vinculados con el transporte de droga.

Derivado de trabajos de investigación y revisiones de seguridad, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, en coordinación con @SSPCMexico, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, detuvieron a 11 personas y… pic.twitter.com/kESJ610s7l — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 10, 2026

La droga viajaba oculta en mochilas

Durante las inspecciones, los agentes localizaron 11 mochilas que contenían un total de 165 paquetes rectangulares con polvo blanco cuyas características coincidían con las de la cocaína.

De acuerdo con las autoridades, el peso total del cargamento asegurado alcanzó los 165 kilogramos.

El hallazgo se produjo antes de que la droga pudiera salir de la terminal aérea, lo que permitió asegurar el cargamento y detener a los presuntos responsables.

Como resultado del operativo fueron detenidas 11 personas, entre ellas cuatro hombres y siete mujeres.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la posible procedencia de la droga ni sobre el grupo criminal al que podrían estar vinculados los detenidos.

Operativo coordinado en Baja California

En las acciones participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

El aseguramiento forma parte del reforzamiento de seguridad implementado en Baja California, entidad considerada estratégica por su ubicación fronteriza y por su relevancia en las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad destacó que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico de drogas y frenar la operación de grupos criminales.