Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_4_3d6ac3f1bd
Nuevo León

Camión de volteo sin frenos provoca accidente en San Pedro

De acuerdo con testigos, la pesada unidad avanzó sin control y en su trayectoria derribó varios postes antes de impactarse contra un árbol

  • 02
  • Octubre
    2025

Un aparatoso accidente se registró la noche de este miércoles en la zona residencial de Chipinque, luego de que un camión de volteo se quedara sin frenos mientras circulaba por la avenida Gómez Morin, a la altura del cruce con Roberto G. Sada.

De acuerdo con testigos, la pesada unidad avanzó sin control y en su trayectoria derribó varios postes antes de impactarse contra un árbol, lo que generó alarma entre automovilistas y residentes del sector.

El percance no dejó personas lesionadas de gravedad, aunque causó daños considerables en la vialidad y en la infraestructura urbana. La presencia del vehículo atravesado en la avenida provocó además afectaciones a la circulación en dirección al sur.

Autoridades municipales y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para controlar la situación, retirar la unidad siniestrada y restablecer el flujo vehicular. Personal de tránsito y protección civil también evaluó los daños ocasionados por el derribo de los postes.

La zona permaneció resguardada por varios minutos mientras se realizaban las maniobras para asegurar el área y evitar riesgos adicionales.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 6.20.37 AM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_62_b7653150b2
Aterrizaje de emergencia deja dos pilotos fallecidos en Rusia
AP_25275628193387_a61ff1e22e
Analizan grabaciones de aviones que chocaron en aeropuerto de NY
EH_CONTEXTO_7_e6d44692f5
Piloto con el que viajaba Débora dio positivo a alcohol y drogas
publicidad

Últimas Noticias

exposion_cartel_santa_lucia_9dc3ea5068
Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'
La_Pastora_clausura_02_449ecd78ea
Impone Profepa clausura total temporal a Zoológico La Pastora
miguel_flores_nl_ebeec69970
Destaca Miguel Flores reducción del 73% de homicidios en NL
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
nl_camiones_bronco_ef87a0098e
Gobierno de ‘El Bronco’ dejó caer en 50% el transporte en NL
publicidad
×