Muere maquinista tras choque de tren con camión en Francia

Un tren de alta velocidad en Francia protagonizó un accidente fatal la mañana de este martes, luego de impactarse contra un camión en un paso a nivel en la región de Pas-de-Calais, al norte del país.

El saldo preliminar dejó un fallecido, el conductor del tren, y varios heridos, algunos de ellos en estado crítico.

De acuerdo con la empresa ferroviaria SNCF, el incidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas entre las localidades de Béthune y Lens, cuando el tren que cubría la ruta Dunkerque-París colisionó con un vehículo de carga en el municipio de Bully-les-Mines.

La unidad transportaba a 243 pasajeros al momento del impacto.

Víctimas y lesionados

Autoridades locales confirmaron la muerte del conductor del tren, mientras que al menos dos personas resultaron gravemente heridas. Otras 11 presentaron lesiones menores, aunque en un inicio se reportó un número mayor de afectados.

Equipos de emergencia acudieron al sitio y atendieron a los pasajeros, mientras que imágenes difundidas en redes sociales mostraron el frente del tren severamente dañado.

Camión transportaba material militar

La prefectura informó que el camión involucrado trasladaba material militar, aunque no presentaba características visibles de uso castrense.

El conductor del vehículo fue detenido, sin que hasta el momento se haya precisado su situación legal o si pertenece a fuerzas armadas.

Tras el accidente, el tráfico ferroviario en la zona fue suspendido durante el resto del día, incluyendo rutas regionales y conexiones clave como Lille-Béthune y Lille-Lens. También se reportó la interrupción del suministro eléctrico en varias líneas.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, anunció su traslado al lugar junto al director de la compañía ferroviaria, Jean Castex, para supervisar las labores y evaluar los daños.

Aunque Francia cuenta con uno de los sistemas ferroviarios más avanzados del mundo, los accidentes que involucran trenes de alta velocidad son poco comunes.

El sistema TGV, inaugurado en 1981, ha sido reconocido por su seguridad y eficiencia, alcanzando velocidades récord y reduciendo tiempos de traslado en todo el país.

Sin embargo, este incidente se suma a otros percances recientes en pasos a nivel, lo que vuelve a poner sobre la mesa la seguridad en estos cruces.

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