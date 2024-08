Camionetas en mal estado dejan lesionados en Real de 14

Lo que parecía iba a ser un paseo divertido terminó en tragedia en Real de 14, luego de que una familia cayera por un barranco y terminaran heridas.

A través de redes sociales, la usuaria llamada Marifer Melacio indicó que el día de ayer durante su paseo en las famosas camionetas "Willys" observaron a las personas pidiendo auxilio; sin embargo, denunció que el conductor no quiso pararse a ayudar.

"Llevábamos menos de 10 minutos en el camino cuando vemos a dos adultos pidiendo ayuda. Estaban llenos de sangre y con huesos rotos, gritaban pidiendo ayuda, porque su camioneta particular se había ido al barranco y había personas aún adentro. Le pedimos al conductor detenerse para ayudar y el conductor no quiso que por qué él no podía hacer nada".

"Y nos llevó a la primera parada que estaba justo a unos metros de donde cayó la camioneta; estando ahí estaba una mujer y su pequeña niña en las peores condiciones. Las personas que estuvimos ahí ayudamos a las personas con lo que podíamos, ya que no se podía hacer mucho hasta que llegara la ayuda", escribió en su Facebook.

Posteriormente pidieron cancelar el paseo, a lo cual el conductor se comportó renuente y una vez que regresaron, la dueña de los vehículos también continuó minimizando el accidente que la familia tuvo.

Ante tales hechos, Marifer y las personas que la acompañaban comenzaron a decirle a los demás paseantes lo que había sucedido durante el paseo, y tanto los trabajadores como la dueña del negocio comenzaron a pedirles que borraran fotos y videos de las personas heridas.

"Las personas trabajadoras de ahí solo decían como que no había que dejar pruebas obvias para que los turistas no se alarmaran", agregó.

