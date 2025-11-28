Capacitan a 50,000 docentes en uso de IA dentro de aulas
Esto ocurrió durante la junta de Consejo Técnico Escolar, donde se uso la Inteligencia Artificial para potenciar el trabajo docente
- 28
-
Noviembre
2025
La Secretaría de Educación brindó, a más de 50,000 maestras y maestros de nivel básico, una capacitación virtual basada en la metodología "Cuantrix" durante Consejo Técnico Escolar correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.
El secretario Juan Paura García destacó que la Innovación Tecnológica Educativa ya forma parte del presente en las escuelas y que el liderazgo pedagógico de las maestras y maestros es fundamental para transformar la Inteligencia Artificial para fortalecer la planeación y evaluación del aprendizaje.
El titular de la dependencia visitó escuelas de varios municipios como Zuazua, Marín, Doctor González e Higueras.
Se abordaron temas relacionados con estrategias pedagógicas, materiales y políticas educativas orientadas a mejorar la enseñanza y tomar decisiones por el bienestar del alumnado.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas