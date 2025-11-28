Cerrar X
Capacitan a 50,000 docentes en uso de IA dentro de aulas

Esto ocurrió durante la junta de Consejo Técnico Escolar, donde se uso la Inteligencia Artificial para potenciar el trabajo docente

La Secretaría de Educación brindó, a más de 50,000 maestras y maestros de nivel básico, una capacitación virtual basada en la metodología "Cuantrix" durante Consejo Técnico Escolar correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

El secretario Juan Paura García destacó que la Innovación Tecnológica Educativa ya forma parte del presente en las escuelas y que el liderazgo pedagógico de las maestras y maestros es fundamental para transformar la Inteligencia Artificial para fortalecer la planeación y evaluación del aprendizaje.

El titular de la dependencia visitó escuelas de varios municipios como Zuazua, Marín, Doctor González e Higueras. 

Se abordaron temas relacionados con estrategias pedagógicas, materiales y políticas educativas orientadas a mejorar la enseñanza y tomar decisiones por el bienestar del alumnado.

