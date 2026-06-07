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Nuevo León

Capacitan Jaguares a abuelitos en prevención de accidentes 

La corporación Jaguares acudió al DIF de Santa Catarina, donde brindaron recomendaciones y pautas sobre cómo actuar ante una emergencia dentro de sus hogares

  • 07
  • Junio
    2026

Elementos de Protección Civil de Santa Catarina impartieron pláticas a personas de la tercera edad enfocadas en la prevención de incidentes domésticos.

Los elementos de la corporación Jaguares acudieron al Centro Gerontológico del DIF Municipal, donde brindaron a los asistentes diversas recomendaciones y pautas clave sobre cómo actuar ante una emergencia dentro de sus hogares.

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Al respecto, Israel Contreras Vázquez, titular de la corporación, manifestó que estos talleres están enfocados en la prevención.

“Estamos acercando este tipo de pláticas de prevención de accidentes hacia los adultos mayores para evitar que ellos sufran cualquier accidente doméstico, pero a su vez sepan qué hacer ante una urgencia”, indicó Contreras.

La capacitación se brindó a un total de 110 adultos mayores, a quienes se les instruyó detalladamente sobre qué hacer en caso de una obstrucción de la vía aérea, además de abordar el manejo básico de heridas.

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Estas acciones forman parte de los programas continuos de la administración municipal, los cuales buscan preparar a la ciudadanía de todas las edades para que sepan cómo reaccionar de manera oportuna ante situaciones de emergencia.


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