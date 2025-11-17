Cerrar X
Nuevo León

Captan a reventadores de asambleas de Morena en Guadalupe

Un grupo de reventadores fue captado el pasado domingo en una asamblea de Morena en donde se estaba eligiendo presidente de sección en el municipio

  • 17
  • Noviembre
    2025

Un grupo de reventadores fue captado en cámara tras acudir a una asamblea de Morena en donde se estaba eligiendo presidente de sección en el municipio de Guadalupe.

En el video se observan a cuatro personas, una de ellas identificada como Rubí, quienes el pasado domingo acudieron a una casilla de votación en la colonia Zozaya, donde se encontraban los afiliados esperando a votar.

Esto ocurrió en una asamblea para conformar una de las asambleas distritales que tiene ese partido en todo el país.

Según la información que se compartió, la mujer identificada como Rubí, que en el video porta una camisa y gorra de color guindas con frases en apoyo a la “4T”, es quien se encarga de pagarle a personas para reventar las asambleas morenistas de diferentes índoles.

“A mi me vale madres la ley, a mi me van a tener más miedo, vamos a anular la votación”, se escucha decir a “Rubí”

Posterior a eso, de manera violenta retira las boletas de votación de la mesa, junto con la urna la cual tira al piso y comienza a patearla. 

Esta persona ya ha sido señalada en ocasiones anteriores por acudir a eventos de políticos activos de Morena, sobre todo en Guadalupe, con personas a las que presuntamente les paga, por ir a abuchear a los mismos morenistas en sus propios eventos.

Fuentes al interior del partido identifican a ese grupo de personas como cercanos a la diputada federal, Adriana Quiroz, quien también ha sido señalada de enviar personas a “reventar” eventos de otros cuadros morenistas como Tomás Montoya y Berenice Martínez.

“Les regalo votos, para que voten de más, esas son mamadas”, agregó mientras aventaba las boletas de los votos a la gente en la casilla.


