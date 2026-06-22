Captan alcalde de El Carmen mientras agredía a un mesero

Gerardo de la Maza agredió al trabajador de una taquería el pasado fin de semana en el negocio ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en San Pedro

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El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, se encuentra en medio de la polémica después de que se difundió un video en el que presuntamente agrede al trabajador de una taquería.

De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio en el negocio de tacos Focos Amarillos, ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en el municipio de San Pedro.

En dicho video estarían involucrados el alcalde Gerardo de la Maza, y su esposa Melissa Díaz.

Video se vuelve viral

Las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento fueron compartidas en redes sociales y rápidamente se viralizaron, generando reacciones entre los usuarios.

En las imágenes se observa al edil intercambiando palabras con el empleado visiblemente alterado, mientras detrás de él se encuentra su hija, Valentina. Posteriormente, el alcalde pierde el control y sujeta del cuello al trabajador.

Rápidamente su hija y presuntamente otro empleado intervienen para separarlos.

Asimismo, en el video aparecen varios hombres como parte de su equipo de seguridad, uno de ellos se aproxima mientras mantiene una mano cerca de un arma que porta.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias que originaron el incidente ni sobre el estado del trabajador involucrado.