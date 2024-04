Celebra PAN destrabe en selección de fiscales

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, respaldó que luego de semanas sin poder sesionar, el Comité de Selección por fin iniciará con las entrevistas para elegir a los próximos fiscales de Anticorrupción y de Delitos Electorales.

Gracias a la suspensión que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el Comité de Selección del Sistema Estatal de Anticorrupción podrá trabajar con cuatro de los nueve integrantes y este jueves y viernes atenderán a 35 aspirantes entre las 17:00 y las 20:50 horas.

“Que bueno, ojalá y podamos avanzar en el tema de la papelería, de quién tiene la documentación completa, hay que recordar que el Comité de Selección el alcance que tiene es decir quienes cumplieron con la papelería, ya la definición de los perfiles es trabajo de la comisión y del Pleno del Congreso”, dijo el diputado panista.

Por otra parte, la bancada de Movimiento Ciudadano reiteró que el hecho que el Comité sesione sin los nueve integrantes presentes va contra la ley.

“Les urge porque saben que ya no tienen tiempo, saben que ya se van, porque saben que la ciudadanía no los quiere y no los va a votar, los va a echar fuera y ahí es donde les entra la prisa y con todo el cinismo con cuatro integrantes inician el proceso”, dijo la diputada emecista Sandra Pámanes.

Además de las entrevistas del jueves y el viernes, el 22 de abril los 30 aspirantes a Fiscal Especializado en delitos Electorales para ser entrevistados por el Comité de Selección, en donde los candidatos tendrán dos minutos para exponer su currículum y los otros cinco minutos de entrevista serán utilizados para un análisis sobre sus propuestas para el organismo.

