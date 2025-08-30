Cierra agosto con reducción de 68% en homicidios

A solo dos días de concluir el mes de agosto, los datos oficiales revelan una drástica y notable disminución en los índices de homicidio doloso en la región.

Según el conteo de las autoridades, el mes de agosto de 2025 ha registrado una reducción del 68% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante agosto de este año, se contabilizaron 52 casos de homicidio doloso, una cifra significativamente menor a los 160 registrados en agosto de 2024.

Este descenso se extiende al panorama anual, ya que, hasta el 30 de agosto de 2025, se acumulan 523 homicidios, lo que representa una baja del 53% en contraste con los 1,118 casos reportados en el mismo lapso de 2024.

La institución policial Fuerza Civil atribuye este éxito a la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta colaboración se enmarca dentro de la estrategia "Presente Total", que incluye iniciativas clave como el Operativo Muralla en las zonas rurales y el Grupo de Coordinación Metropolitana en el área urbana.

Además de la contención en los homicidios, las autoridades señalan que la reducción de la criminalidad se ha extendido a otros delitos. El feminicidio, por ejemplo, ha experimentado una disminución superior al 80%, mientras que los robos en sus diversas modalidades también han mostrado una baja de entre el 10% y el 20%, dependiendo del tipo de delito.

Estos resultados positivos sugieren que las estrategias de seguridad implementadas están rindiendo frutos, impactando directamente en la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía.

