Whats_App_Image_2025_07_29_at_3_05_13_PM_1_c903648738
Nuevo León

Cierra agosto con reducción de 68% en homicidios

Durante agosto de este año, se contabilizaron 52 casos de homicidio doloso, una cifra significativamente menor a los 160 registrados en agosto de 2024

  • 30
  • Agosto
    2025

A solo dos días de concluir el mes de agosto, los datos oficiales revelan una drástica y notable disminución en los índices de homicidio doloso en la región.

Según el conteo de las autoridades, el mes de agosto de 2025 ha registrado una reducción del 68% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante agosto de este año, se contabilizaron 52 casos de homicidio doloso, una cifra significativamente menor a los 160 registrados en agosto de 2024.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 7.30.54 PM.jpeg

Este descenso se extiende al panorama anual, ya que, hasta el 30 de agosto de 2025, se acumulan 523 homicidios, lo que representa una baja del 53% en contraste con los 1,118 casos reportados en el mismo lapso de 2024.

La institución policial Fuerza Civil atribuye este éxito a la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta colaboración se enmarca dentro de la estrategia "Presente Total", que incluye iniciativas clave como el Operativo Muralla en las zonas rurales y el Grupo de Coordinación Metropolitana en el área urbana.

WhatsApp Image 2025-08-30 at 7.30.52 PM.jpeg

Además de la contención en los homicidios, las autoridades señalan que la reducción de la criminalidad se ha extendido a otros delitos. El feminicidio, por ejemplo, ha experimentado una disminución superior al 80%, mientras que los robos en sus diversas modalidades también han mostrado una baja de entre el 10% y el 20%, dependiendo del tipo de delito.

Estos resultados positivos sugieren que las estrategias de seguridad implementadas están rindiendo frutos, impactando directamente en la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía.


