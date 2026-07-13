Los ataques se desplegaron después de los bombardeos desatados por Estados Unidos durante este domingo, así como la imposición de cuota del 20% en Ormuz

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra en rojo; Nasdaq lidera caídas de tecnológicas

Wall Street cerró este lunes en rojo, luego de que los resultados de las acciones en tecnológicas cayeran de forma precipitada.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.29% hasta 52,498 unidades

: baja 0.29% hasta 52,498 unidades S&P 500 : baja 0.79% hasta 7,515 unidades

: baja 0.79% hasta 7,515 unidades Nasdaq: baja 1.55% hasta 26,281 unidades

Uno de los principales motivos de este mal resultado es el incremento de la tensión en Medio Oriente, lo que provocó que el precio del petróleo aumentara en gran medida.

De acuerdo con autoridades iraníes, los ataques se desplegaron después de los bombardeos desatados por Estados Unidos durante este domingo, así como la imposición de cuota del 20% al estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, permanece cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques de Estados Unidos.

Así cerró el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro cotizó cerca de los $4,040 dólares por onza, mientras que la plata osciló entre los $58.70 dólares por onza.