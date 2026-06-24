Cierres viales por tercer juego mundialista en Guadalupe

Las dependencias municipales mantendrán un despliegue operativo integral para atender a los miles de asistentes al Estadio Monterrey

Con motivo del tercer encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Corea del Sur y Sudáfrica, las autoridades municipales confirmaron un ajuste en los operativos de vialidad.

Los cierres viales previstos en las avenidas aledañas al Estadio Monterrey iniciaron este miércoles a partir de las 12:00 horas.

Las autoridades implementaron un perímetro de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monterrey, lo que derivará en restricciones a la circulación vehicular a partir del mediodía.

Para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, se realizarán cierres viales estratégicos en importantes cruces de la zona, entre los que destacan las intersecciones de la avenida Benito Juárez con Azteca, así como la calle 5 de Mayo en su cruce con Las Torres. Asimismo, la vialidad se verá interrumpida en los cruces de Tolteca con Las Torres y Tolteca con Pablo Livas, sumándose a estos puntos el entronque de Eloy Cavazos y Pablo Livas.

Debido a estas afectaciones, las autoridades exhortan a los automovilistas a anticipar sus salidas, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los elementos de tránsito que resguardarán el sector.

Tal como se informó en jornadas anteriores, las dependencias municipales mantendrán un despliegue operativo integral para atender a los miles de asistentes y contribuir al buen desarrollo del evento internacional.

Personal de las secretarías de Seguridad Pública, Movilidad y Protección Civil, en coordinación con las áreas de Salud, DIF y Participación Ciudadana, trabajará de manera permanente en los alrededores del recinto y en las zonas de mayor afluencia peatonal y vehicular.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, el municipio instalará de manera estratégica diversos módulos de atención médica, orientación turística e información para visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, informaron que desplegarán brigadas de apoyo ciudadano encargadas de brindar asistencia directa, agilizar los accesos y canalizar de manera oportuna cualquier requerimiento o contingencia que presenten los aficionados durante esta fiesta deportiva.

CIERRES VIALES