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Nuevo León

Lluvias dejan autos varados, viviendas afectadas y cierres viales

Protección Civil reportó vehículos varados, árboles caídos, inundaciones en viviendas y el rescate de dos personas arrastradas por la corriente

  • 15
  • Junio
    2026

Tras las lluvias registradas la tarde del lunes, Protección Civil de Nuevo León informó el saldo de los servicios atendidos y reportados a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con la dependencia estatal, se atendieron 16 reportes de vehículos varados, además de cuatro postes caídos o en riesgo de colapso, 22 árboles caídos o por caer, nueve reportes de cables colgando y 13 servicios relacionados con cortocircuitos.

Asimismo, se reportó la afectación de 28 domicilios por el ingreso de agua en distintos sectores de la zona metropolitana, principalmente en la zona poniente de García, así como en las colonias San Bernabé y La Alianza, en Monterrey.

Las precipitaciones también obligaron al cierre temporal y preventivo de diversas vialidades para evitar riesgos a los automovilistas. Entre los puntos afectados estuvieron los cruces de Fidel Velázquez y Copán, Canal de Aztlán y Ocaso, Cumbres Platino, así como José López Portillo y Juárez.

Durante la contingencia, cuerpos de auxilio lograron poner a salvo a una persona que fue arrastrada por la corriente en el municipio de Santa Catarina. De igual forma, se realizó el rescate de otra persona en condiciones similares en el municipio de Escobedo.

Ante el pronóstico de más precipitaciones, Protección Civil de Nuevo León exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar circular por pasos a desnivel inundados y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre las condiciones meteorológicas.


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