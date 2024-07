Ciudadanía está protegida, NL no es el más violento: Navarro

"La ciudadanía al día de hoy, gracias a Dios, sigue estando tranquila y protegida por las fuerzas del orden”

"No creo que (Nuevo León) sea el más violento, hay otros estados que no quiero mencionar porque pueden sentirse ofendidos. No estamos ni en el primero, ni en el segundo, estamos cerca de la media, no es tampoco para presumir, sin embargo, con la estrategia de hacer equipo con la Guardia Nacional, el Ejército y los municipios, estamos trabajando en zonas específicas para vigilancia común en partes estratégicas como la Ribereña, la parte norte, la parte sur, todo con la mesa de coordinación”, sostuvo