Nuevo León

'Coalición PRI-PAN debe replantearse hasta el 2027': De la Garza

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, afirmó que la permanencia de la alianza PRI-PAN en Nuevo León se analizará hasta el inicio del año electoral 2027

  • 21
  • Octubre
    2025

Ante las posturas encontradas de las dirigencias locales y nacionales del PRI y el PAN sobre la permanencia de la coalición en Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo que la alianza debe replantearse hasta el año electoral y no ahora.

“Yo pienso que todavía falta tiempo para ese tipo decisiones”, opinó, “Hay que esperar a principios del 2027 para ver las condiciones políticas del momento.

“Cada partido, de acuerdo con sus intereses y sus visiones, tendrá en ese momento que determinar la forma en que van a actuar, ya sea si se van a coaligar o no, si va a ser parcial, si va a ser total”.

El fin de semana la dirigencia nacional del PAN anunció que ya no contendrá de la mano del PRI, rompiendo así la alianza formada en los pasados comicios.

La noticia, sin embargo, provocó que los líderes albiazules en Nuevo León matizaran el rompimiento argumentando que a nivel local había condiciones para mantener la coalición.

Al respecto, el panismo nacional reiteró el planteamiento inicial y sentenció que cualquier proyecto con otros partidos no puede definirse desde las dirigencias estatales.

Cuestionado este martes sobre la caída de la relación entre PRI y PAN, el presidente municipal regio expuso que, al menos desde su punto de vista, la alianza funcionó.

“En su momento se evaluó y vimos que iba a dar resultado (la coalición) y la gente creyó en la formula, votó por nosotros, y ahora tenemos la responsabilidad de poder gobernar de forma eficiente, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

En ese sentido defendió la unión electoral que lo llevó al poder el año pasado diciendo que el contexto político ameritaba.

“En enero de 2024 las condiciones eran importantes para la lucha de la democracia, independientemente de las preferencias partidistas o de los valores fundamentales de los partidos.

“Había una condición que era importante para poder sostener la democracia, era importante la unión de la oposición y fue algo que funcionó”, expuso.

Sin embargo, se dijo respetuoso de los procesos internos de los partidos, particularmente de Acción Nacional.

A pregunta expresa sobre si la ruptura podría golpear las aspiraciones de los perfiles barajeados para la gubernatura, -como él mismo-, de la Garza reiteró que hay que esperar a que llegue el 2027. 

“Si puede afectar o no puede afectar no lo sé, a lo mejor para el día hoy sí, quizá para el día de mañana no”, sentenció, “hay una serie de oportunidades y posiciones que se verán en su momento”.


