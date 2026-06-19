Colapsa techo de tienda de conveniencia en Monterrey

Elementos de emergencia confirmaron que se trataba del colapso total de la losa del establecimiento, por lo que iniciaron una evaluación de la zona

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Las lluvias registradas en Nuevo León durante los últimos días derivaron en un nuevo incidente en Monterrey, luego de que la losa de un establecimiento comercial colapsara la tarde de este jueves en calles del centro de la ciudad.

El reporte fue recibido a través de la línea de emergencia de Protección Civil de Monterrey, por daños estructurales en un inmueble ubicado en el cruce de Doctor Coss y Ladrón de Guevara en el municipio de Monterrey.

Al llegar al sitio, elementos de emergencia confirmaron que se trataba del colapso total de la losa del establecimiento, por lo que iniciaron una evaluación de la zona para descartar riesgos mayores.

Durante la inspección, las autoridades no localizaron personas lesionadas ni atrapadas en el lugar, por lo que el saldo preliminar fue únicamente de daños materiales.

Como medida preventiva, el área fue delimitada para evitar el paso de peatones y reducir cualquier riesgo para automovilistas o personas que transitaban por el sector.

Incidente ocurre durante jornada marcada por lluvias

El colapso se registra en medio de una jornada en la que las autoridades estatales y municipales han mantenido vigilancia por las precipitaciones que han afectado distintos puntos del área metropolitana durante el viernes

En la atención del reporte participaron elementos de Protección Civil de Monterrey y Policía de Monterrey, quienes permanecieron en el lugar mientras se realizaban las labores de aseguramiento.

Las autoridades continuarán con la revisión del inmueble para determinar las condiciones en que quedó la estructura y establecer si será necesario aplicar medidas adicionales de seguridad.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar ingresar a zonas acordonadas y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias.

Con información de Esmeralda Valdez......