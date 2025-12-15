Colapsa tráfico decembrino en Gonzalitos y Galerías Monterrey

La época decembrina ha traído consigo el espíritu festivo, pero también un serio colapso vial que está afectando gravemente la movilidad en la urbe regia.

El aumento en las compras, las reuniones y las actividades propias de la temporada han convertido las principales arterias de la ciudad en puntos de alta congestión.

Uno de los focos rojos de este "Santa Vialidad" colapsada se concentra en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Pablo González Garza, así como en vías aledañas clave como Insurgentes y Fleteros.

El punto crítico del tráfico en Monterrey

La situación se agrava de manera dramática en las inmediaciones de Galerías Monterrey. La gran afluencia de personas que acuden a la plaza comercial genera un cuello de botella monumental.

La alta demanda de estacionamiento provoca largas filas para entrar y salir de la plaza, bloqueos parciales de los carriles de circulación y la reducción drástica de la velocidad del tránsito en las avenidas principales.

Recientemente, se han recibido denuncias de automovilistas que quedaron atrapados en la zona, reportando tiempos de espera de hasta dos horas para poder salir del área circundante al centro comercial.

Urge regulación y operativos viales

El caos en este punto crítico subraya la necesidad de una mejor planeación y control. La falta de una regulación de tráfico más eficiente en los accesos a la plaza, sumada al incremento natural de vehículos en diciembre, evidencia un problema recurrente.

Las autoridades viales enfrentan el reto de implementar operativos especiales y proponer alternativas de movilidad para mitigar el impacto de la temporada, buscando evitar que los regiomontanos sigan perdiendo horas valiosas en el tráfico durante las festividades navideñas.

