Colapso de poste por termitas deja a vecindario sin luz

Un poste de luz debilitado por termitas colapsó junto con un transformador eléctrico en la calle Edwin Aldrin de la colonia Cumbres Quinto Sector, provocando interrupciones en el suministro eléctrico y daños a la propiedad.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 13:00 horas, movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes acordonaron la zona y vertieron material absorbente para contener el ácido del transformador derramado.

El equipo de INFO7/ El Horizonte pudo constatar que sobre la base del poste se encuentran plagas de termitas, lo que según vecinos tienen meses presentes debilitando el poste

Vecinos reportaron que el poste mostraba signos de deterioro durante meses, siendo infestada por termitas, lo que finalmente causó su derrumbe.

Juana María Flores, residente de la zona, llamó a que se realice una inspección completa por parte de Protección Civil y CFE en toda la colonia para prevenir futuros incidentes similares.

''Hay varios postes inclinados que se han caído en esas colonias en esta colonia, es así circular, está en ese en ese ha pasado eso (…) Mira todo eso, todo horrible, todo feo, y aquel poste está detenido en una nada, en un cablecito que cualquier airecito que haya lo tumba'', señaló Juana María Flores.

Además de interrupciones en el suministro eléctrico, los residentes sufrieron daños en sus propiedades, incluyendo vehículos. Flores mencionó el caso de un vehículo que sufrió daños en el espejo retrovisor y la carrocería debido al impacto del poste caído.

''La vecina está con el nervio de que se vaya a caer el poste, ya le dañó el ácido, ya le dañó su portón, pues ya a este a mi hija le dañó su carro. Su carro y ya le llamó el seguro y pues hay que pagar el deducible en el espejo retrovisor no es el golpe que le dio y el de mi yerno también tras esto no sabemos si Comisión se haga cargo de de estos pague esto por medio de un seguro no sabemos cómo hacerlo'', declaró Juana María Flores.

Los vecinos esperaban tanto, esperan una pronta acción por parte de las autoridades competentes y mantienen la esperanza de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o un seguro se hagan cargo de los gastos ocasionados por este incidente en el que resultaron afectados dos vehículos y un portón.

