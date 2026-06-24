Autoridades estatales hicieron un llamado a los vecinos para colaborar en la limpieza de los arroyos, pues erradicar el lirio acuático tardará un mes

Inicio / Nuevo León / Combaten en conjunto Santiago y AyD plaga en presa de La Boca

Para combatir con mayor rapidez la plaga de lechuguilla acuática que invade la presa La Boca, el municipio de Santiago, encabezado por el alcalde David de la Peña, trabaja en conjunto con Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

El secretario de Servicios Públicos de Santiago, Jorge Espronceda, confirmó que AyD entró en coordinación con el municipio para limpiar el lirio o lechuguilla acuática y que, desde el pasado domingo, personal de ese organismo comenzó a intervenir un riachuelo en el tramo del arroyo La Chueca, a la altura de la zona de Los Cavazos.

“El alcalde David de la Peña me informó que había recibido una llamada del director de Agua y Drenaje, Eduardo Ortegón, en la que se nos indicaba que el domingo ingresó personal de AyD a la presa La Boca con una cuadrilla de tres o cuatro personas. Están colaborando en un riachuelo distinto al que nosotros estamos atendiendo”, explicó.

“Precisamente hoy busqué a Fernando Aguiñaga, encargado de la planta de la presa La Boca, quien también está colaborando en la atención de este problema”, añadió Espronceda Tamez.

Estimaciones de tiempo para la erradicación

Con esta coordinación, el municipio espera acelerar los resultados para erradicar la plaga; sin embargo, aclaró que no será en un plazo de siete a 10 días, como lo había previsto AyD, sino que podría demorar cerca de un mes.

“Entre más colaboración haya, mejores resultados. Pero no puedo estimar que en siete días se resuelva. La experiencia que tenemos de un caso similar, ocurrido a mediados de mayo, es que tardamos aproximadamente un mes en erradicar casi por completo el problema”, explicó.

“Sin embargo, por las condiciones favorables para su propagación, la plaga volvió a extenderse. Además, debemos atender otras necesidades del municipio, por lo que el personal se distribuye en distintas tareas”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si la duración estimada sería de un mes aun con coordinación, respondió: “Estimo que será alrededor de un mes. La coordinación ya existe, pero también necesitamos el apoyo de los vecinos que colindan con estos riachuelos”.

Participación ciudadana y causas del problema

Explicó que los habitantes pueden ayudar retirando la lechuguilla o el lirio con herramientas sencillas, embolsando el material para que el municipio pueda recogerlo sin complicaciones.

Sobre la participación del estado, señaló que la colaboración se ha dado principalmente con AyD, dependencia paraestatal estatal, pero no directamente con la Secretaría de Medio Ambiente.

“Desconozco qué acciones esté realizando la Secretaría de Medio Ambiente para identificar las causas. De acuerdo con algunas revisiones, estas podrían estar relacionadas con cárcamos desbordados que vierten agua de mala calidad hacia la presa”, indicó.

El funcionario reiteró su llamado a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a la participación ciudadana.

“Los propietarios de terrenos cercanos pueden ayudar retirando la lechuguilla por tierra, lo que facilita el proceso. De otra forma, nosotros debemos hacerlo desde el agua, utilizando lanchas, lo que complica la operación”, explicó.

Volumen retirado y riesgo ambiental

Sumando los trabajos realizados en mayo y los iniciados la semana pasada, el municipio ha retirado 128 toneladas de lechuguilla acuática, con una proyección de alcanzar las 300 toneladas.

“Son 128 toneladas las que hemos retirado hasta ahora y estimamos llegar a 300. Esperamos eliminar de raíz esta problemática para evitar que siga propagándose”, detalló.

El funcionario advirtió que, de no atenderse el problema de fondo, la presa La Boca podría enfrentar riesgos importantes.

“Sería irresponsable no dimensionar una situación que pone en riesgo una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para Nuevo León, así como uno de sus principales atractivos turísticos. Debemos actuar con todas las herramientas disponibles”, sostuvo.