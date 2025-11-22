Bomberos combaten incendio en buque de Los Ángeles

Docenas de bomberos trabajaban la noche del viernes para controlar un incendio declarado en el buque portacontenedores One Henry Hudson, atracado en el Puerto de Los Ángeles. El fuego, de posible origen eléctrico y detectado bajo cubierta, se extendió rápidamente por varios niveles de la embarcación, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Las autoridades confirmaron que los 23 tripulantes del barco fueron localizados sin lesiones. La nave transporta carga que incluye materiales peligrosos, situación que obligó a desplegar equipos especializados para monitorear la calidad del aire durante las labores de extinción.

El incidente generó un dispositivo mayor que involucró a más de 100 bomberos, luego de que una explosión a media cubierta complicara los esfuerzos por limitar la propagación del fuego. La alcaldesa Karen Bass informó que el operativo se mantenía en curso y destacó que las unidades de materiales peligrosos permanecían activas en la zona para evaluar cualquier riesgo adicional.

A cargo #ship & containers catch on fire at the Port of #LosAngeles



The Los Angeles Fire Department said an electrical fire started a little after 6:30 p.m. below deck of the container ship named 1 Henry Hudson. #LAFD sent more than 120 firefighters to the docked ship as police… pic.twitter.com/5jjx96ogl0 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 22, 2025

El One Henry Hudson, de 336 metros de eslora, es operado por la naviera One Ocean Express, con sede en Singapur. Antes de su arribo a Los Ángeles, el portacontenedores había realizado escalas en Japón, incluyendo Kobe, Nagoya y Tokio.

Aunque las autoridades aún no determinan con precisión qué originó el incendio, el Puerto de Los Ángeles —considerado el de mayor actividad en Norteamérica— mantiene medidas preventivas adicionales mientras continúa la respuesta de emergencia.

Comentarios