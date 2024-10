Comienza demolición de perrera 'del terror' en García

En su primer día como alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, puso freno al maltrato animal, uno creciente problema en esta localidad.

Lo anterior al celebrar la clausura simbólica de la perrera municipal, oficinas públicas que si bien en meses anteriores lograron ya no ser las empobrecidas instalaciones en donde tenían a los animalitos en condiciones famélicas, siguen operando bajo un sistema cuestionable por sectores de animalistas.

Y es que de en meses anteriores, uno de los señalamientos fue la falta de políticas publicas para evitar que los perros y gatos callejeros estén en García condenados al llamado "sacrificio" sin que la autoridad encabece acciones para darles la oportunidad de vivir en un hogar, con una familia.

“Lamentablemente nos encontramos un holocausto, en todo el sentido de la palabra”, dijo Manuel Guerra Cavazos, quien acudió a dichas instalaciones con máquinas para demoler las oficinas y colocó una lona de clausura.

Lo hizo acompañado del activista animal Arturo Islas Allende y del rescatador de animales Zadrigman.

El siguiente paso, explicó el estrenado alcalde, es la creación de una Clínica Veterinaria Municipal accesible a toda la población, además de la implementación de políticas publicas que buscan posicionar a García como un municipio modelo respecto al cuidado de los animales.

“En el próximo mes ya vamos a tener la solvencia económica para atender esta situación”, dijo el presidente municipal, “se está ejecutando una evaluación de las condiciones en las que se encuentra este lugar, antes de cerrar el año tendremos funcionando este proyecto”, dijo el alcalde.

Al frente de la perrera el edil colocó una lona en la que se lee Clausurado, además de que anuncia la construcción de la Clínica Municipal.

"He clausurado definitivamente este Centro Canino que sacrificó a miles de perritos en situación de calle durante administraciones pasadas.

Pero no solo lo clausuramos, pusimos en marcha la primera Clínica Veterinaria Municipal de García, con servicios a bajo costo, para que no le cueste tanto a nuestra gente bonita", explicó.

