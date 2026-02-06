Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mexico_incendios_b207a99d75
Nuevo León

Cómo prevenir incendios forestales y proteger las áreas naturales

Autoridades llaman a evitar fogatas y basura, reportar humo al 911 y no combatir incendios sin equipo para proteger bosques y pastizales

  • 06
  • Febrero
    2026

La prevención es nuestra mejor herramienta para evitar desastres ambientales. La mayoría de los incendios forestales son causados por actividades humanas, pero con acciones simples y un reporte oportuno, podemos marcar la diferencia. 

Acciones prohibidias en zonas naturales

Para mantener a salvo nuestros bosques y pastizales, sigue estrictamente estas recomendaciones:

Cero fuego: No enciendas fogatas, por más pequeñas que sean.

No tires basura: Evita arrojar vidrios, botellas o cualquier desperdicio. Estos materiales pueden actuar como una lupa y generar fuego con el sol.

Carreteras seguras: Nunca lances colillas de cigarro, cerillos o materiales inflamables desde tu vehículo en caminos o carreteras.

Evita chispas:  En zonas rurales o pastizales, limita el uso de maquinaria o vehículos que puedan emitir chispas, ya que la vegetación seca se enciende con facilidad. 

Si encuentras restos de fuego

Si durante tu recorrido detectas actividad humana previa, actúa de inmediato:

Extingue por completo: Si ves restos de fogatas, cúbrelos con abundante agua y tierra.

Verificación visual:  Si observas rescoldos (brasas), sigue apagándolos hasta que dejen de humear por completo. El viento puede reavivar una brasa en segundos.

¿Qué hacer si ves humo o fuego? 

El tiempo es vital. Si detectas una columna de humo o un incendio activo:

Reporta de inmediato: Llama al número de emergencias 9-1-1. 

Ubícate: Intenta dar referencias claras del lugar para que las brigadas lleguen rápido.

Ponte a salvo: No intentes combatir un incendio forestal por tu cuenta si no tienes el equipo y la capacitación adecuada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_06_at_2_57_28_PM_8f53149ae9
Ganaderos comparten técnicas para combatir el gusano barrenador
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Llaman a reforzar vacunación contra el sarampión en México
publicidad

Últimas Noticias

Marcha_BTS_de88475587
Fans de BTS en Ciudad de México protestan contra los revendedores
congreso_eua_trafico_armas_mexico_ae5079bc84
Piden a Trump controlar sobornos a estadounidenses en Venezuela
Whats_App_Image_2026_02_06_at_3_15_45_PM_f276a11573
Incrementa Tamaulipas, movilidad laboral hacia Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
deporte_aaliyah_farmer_c8fc13f202
Salida de Aaliyah Farmer de Tigres fue por problemas de acoso
AP_26033166545816_6f81b26f66
Todo sobre el rumor del supuesto chaleco antibalas de Bad Bunny
publicidad
×