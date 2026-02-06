Cómo prevenir incendios forestales y proteger las áreas naturales

La prevención es nuestra mejor herramienta para evitar desastres ambientales. La mayoría de los incendios forestales son causados por actividades humanas, pero con acciones simples y un reporte oportuno, podemos marcar la diferencia.

Acciones prohibidias en zonas naturales

Para mantener a salvo nuestros bosques y pastizales, sigue estrictamente estas recomendaciones:

Cero fuego: No enciendas fogatas, por más pequeñas que sean.

No tires basura: Evita arrojar vidrios, botellas o cualquier desperdicio. Estos materiales pueden actuar como una lupa y generar fuego con el sol.

Carreteras seguras: Nunca lances colillas de cigarro, cerillos o materiales inflamables desde tu vehículo en caminos o carreteras.

Evita chispas: En zonas rurales o pastizales, limita el uso de maquinaria o vehículos que puedan emitir chispas, ya que la vegetación seca se enciende con facilidad.

Si encuentras restos de fuego

Si durante tu recorrido detectas actividad humana previa, actúa de inmediato:

Extingue por completo: Si ves restos de fogatas, cúbrelos con abundante agua y tierra.

Verificación visual: Si observas rescoldos (brasas), sigue apagándolos hasta que dejen de humear por completo. El viento puede reavivar una brasa en segundos.

¿Qué hacer si ves humo o fuego?

El tiempo es vital. Si detectas una columna de humo o un incendio activo:

Reporta de inmediato: Llama al número de emergencias 9-1-1.

Ubícate: Intenta dar referencias claras del lugar para que las brigadas lleguen rápido.

Ponte a salvo: No intentes combatir un incendio forestal por tu cuenta si no tienes el equipo y la capacitación adecuada.

