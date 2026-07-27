FIFA reconoce a Parque Fundidora por seguridad en el Fan Festival

La distinción reconoce el compromiso, profesionalismo y capacidad operativa así como a su personal para garantizar un espacio seguro, ordenado y preparado

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La FIFA reconoció a Parque Fundidora por su labor en materia de seguridad durante el FIFA Fan Festival Monterrey 2026, al destacar el trabajo que permitió recibir a 2.5 millones de asistentes con saldo blanco a lo largo de los 40 días de actividades.

La distinción fue otorgada por el área de Safety & Security de FIFA, en reconocimiento al compromiso, profesionalismo y capacidad operativa del organismo y de su personal para garantizar un espacio seguro, ordenado y preparado para visitantes de todo el mundo, bajo los estándares internacionales establecidos por el máximo organismo del futbol.

“Este reconocimiento representa el esfuerzo de cientos de mujeres y hombres que, durante meses, trabajaron detrás de escena para que millones de personas disfrutaran del FIFA Fan Festival en un entorno seguro”, informaron autoridades estatales a través de un comunicado.

El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia realizada en el Pabellón Sopladores de Parque Fundidora, donde se destacó el trabajo realizado durante meses por cientos de colaboradores en tareas de planeación, capacitación, coordinación interinstitucional, elaboración de protocolos, recorridos técnicos, simulacros y preparación operativa.

Asimismo, se resaltó la labor del personal de seguridad, guardaparques y de las distintas áreas involucradas, quienes participaron en la operación diaria del festival mediante la prevención de riesgos, la coordinación de acciones y la atención permanente a los visitantes.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Bernardo Bichara Assad, presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora; Jean Léautaud Russek, director general de Parque Fundidora; Claudio Valdés Carranza, Senior Manager Safety & Security Nuevo León de FIFA; Samantha Sánchez Saldívar, Senior Manager Non Competition de FIFA, además de directivos y personal operativo y de seguridad del parque.

En su mensaje, Bichara afirmó que el reconocimiento refleja el compromiso y la entrega del personal que participó en uno de los proyectos más importantes para el estado.

"Este reconocimiento habla de ustedes, de cada uno de ustedes, del compromiso, del trabajo, de todo lo que estuvieron siempre comprometidos, trabajando largas jornadas, aguantando y resolviendo una gran cantidad de imponderables… que terminan siendo un reflejo del éxito que tiene en este caso el proyecto Copa del Mundo Monterrey", expresó Bichara.

Parque Fundidora, enfatizaron, logró concluir los 40 días del FIFA Fan Festival Monterrey 2026 con saldo blanco, consolidando a Nuevo León como una de las sedes más exitosas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por su parte, Jean Léautaud Russek señaló que el verdadero mérito corresponde al equipo que hizo posible la operación del evento.